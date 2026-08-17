Accidentes

Incendio Consume por Completo un Tractocamión al Sur de la Ciudad de Chihuahua

Un tractocamión quedó reducido a cenizas tras incendiarse en la colonia 11 de Febrero, al sur de Chihuahua; investigan las causas.

Autoridades investigan qué provocó el incendioAutoridades investigan qué provocó el incendio. Foto: N+

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Incendio consume tractocamión en Chihuahua. Las causas se investigan, pero las llamas afectaron cables y lámparas.

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