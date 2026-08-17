Incendio Consume por Completo un Tractocamión al Sur de la Ciudad de Chihuahua

Un tractocamión quedó prácticamente reducido a cenizas luego de incendiarse cuando se encontraba estacionado en el exterior de un domicilio de la colonia 11 de Febrero, al sur de la ciudad de Chihuahua.

El siniestro ocurrió sobre la calle Martín Lutero, justo a espaldas de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde el pesado vehículo comenzó a incendiarse por causas que aún no han sido determinadas.

De acuerdo con la información proporcionada, las llamas se prolongaron durante alrededor de una hora, hasta consumir por completo el tractocamión.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar y sofocar el incendio. Debido a la altura que alcanzaron las llamas, también resultaron afectados cables de electricidad y una lámpara del alumbrado público instalada en el sitio.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal entrevistaron a los propietarios del vehículo y realizaron el levantamiento de evidencias alrededor del lugar.

Las autoridades buscan determinar si el incendio fue provocado por un cortocircuito o alguna falla, o si pudo tratarse de un hecho intencional.

Hasta el momento, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada, por lo que las causas que originaron el incendio continúan bajo investigación.