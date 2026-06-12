¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Zona con Bloqueos en CDMX por Manifestación

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salió nuevamente a las calles hoy, 12 de junio de 2026, para continuar con la jornada de protestas que mantienen desde hace varios días en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretearía de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, las acciones de hoy son en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Aquí te decimos los puntos exactos de los bloqueos, para que consideres rutas alternas y evites las afectaciones en tus traslados.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer sobre todas las marchas y concentraciones previstas para este viernes, pues también se anunció una movilización por el caso Ayotzinapa.

Protesta de la CNTE hoy

Hoy la CNTE acudió luego de las 10:00 horas a varios puntos:

Oficinas de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en calle Donceles número 100, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Bucareli.

Cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Los manifestantes realizarán un mitin en apoyo a la Comisión Nacional Única de Negociación, que asistirá a una nueva mesa de trabajo con funcionarios de Educación Pública.

La SSC alertó sobre fectaciones en vialidades como Reforma y Circuito Interior.

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Demandas de la CNTE

Desde hace varios días, la CNTE mantiene una jornada de protestas en la Ciudad de México, en demanda de lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SPB