¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Zona con Bloqueos en CDMX por Manifestación
Conoce aquí la zona afectada por nueva movilización de la CNTE en la Ciudad de México
Protesta de la CNTE en CDMX el 11 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro
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¿Sabías que la CNTE vuelve a las calles hoy en CDMX? Conoce las zonas afectadas por los bloqueos y evita contratiempos en tus traslados.
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PorRedacción N+
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salió nuevamente a las calles hoy, 12 de junio de 2026, para continuar con la jornada de protestas que mantienen desde hace varios días en la Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretearía de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, las acciones de hoy son en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Aquí te decimos los puntos exactos de los bloqueos, para que consideres rutas alternas y evites las afectaciones en tus traslados.
También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer sobre todas las marchas y concentraciones previstas para este viernes, pues también se anunció una movilización por el caso Ayotzinapa.
Protesta de la CNTE hoy
Hoy la CNTE acudió luego de las 10:00 horas a varios puntos:
Oficinas de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en calle Donceles número 100, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Bucareli.
Cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes.
Los manifestantes realizarán un mitin en apoyo a la Comisión Nacional Única de Negociación, que asistirá a una nueva mesa de trabajo con funcionarios de Educación Pública.
La SSC alertó sobre fectaciones en vialidades como Reforma y Circuito Interior.