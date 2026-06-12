¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Zona con Bloqueos en CDMX por Manifestación

Conoce aquí la zona afectada por nueva movilización de la CNTE en la Ciudad de México

Protesta de la CNTE en CDMX el 11 de junio de 2026. Foto: CuartoscuroProtesta de la CNTE en CDMX el 11 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro

Destacado

¿Sabías que la CNTE vuelve a las calles hoy en CDMX? Conoce las zonas afectadas por los bloqueos y evita contratiempos en tus traslados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+