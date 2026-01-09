Frente Frío 27 en La Laguna: Se Esperan Lluvias y Bajas Temperaturas

Este 9 de enero de 2026 , la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) confirmó la llegada de un Frente Frío No. 27 a La Laguna que está provocando un descenso marcado de las temperaturas en la región, sin que hasta ahora se pronostique frío extremo ni caída de aguanieve en los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

Este sistema frontal, identificado como el Frente Frío Número 27, está siendo impulsado por una masa de aire frío que, aunque no traerá nevada o agua nieve a la Comarca Lagunera, sí provocará temperaturas significativamente bajas, especialmente en las mañanas y noches del fin de semana. Se espera que el efecto del sistema continúe también al inicio de la próxima semana.

Temperaturas para este fin de semana en La Laguna

Torreón:

Sábado: máxima alrededor de 15 °C , mínima cerca de 7 °C .

máxima alrededor de , mínima cerca de . Domingo: ambiente más frío con máxima -11 °C y mínima cerca de 5 °C.

Se espera posibilidad de heladas ligeras en zonas altas por las mañanas.

Gómez Palacio:

Sábado: máxima alrededor de 12 °C , mínima cerca de 3 °C .

máxima alrededor de , mínima cerca de . Domingo: ambiente más frío con máxima 14 °C y mínima cerca de 7 °C.

Se espera que el ambiente frío persista desde el sábado hasta el domingo.

Lerdo:

Sábado: máxima alrededor de 15 °C , mínima cerca de 6 °C .

máxima alrededor de , mínima cerca de . Domingo: ambiente más frío con máxima 10 °C y mínima cerca de 4 °C.

Se esperan heladas ligeras en zonas rurales o elevadas.

Desde el sábado comenzarán a registrarse variaciones en la intensidad del viento, así como un descenso en las temperaturas, sin embargo, señalan que estas condiciones solo marcarán el inicio de un episodio de frío más intenso.

Será durante la mañana del domingo cuando se comience a sentir con mayor fuerza el efecto del sistema, con temperaturas mínimas cercanas a los 4 °C y máximas 4 °C difícilmente superarán los 10 °C, manteniendo un ambiente frío a lo largo del día.

Para el domingo se contempla una probabilidad de lluvia del 50%, la cual aumentará hasta el 60% el lunes 12 de enero del 2026. El lunes se anticipa como el día más complicado de la semana, con una mínima de 3 °C y una máxima de 12 °C.

