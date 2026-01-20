Mujer Ataca con Cuchillo a su Pareja en Gómez Palacio

La noche del lunes 19 de enero, una joven de 27 años, atacó a su pareja con un cuchillo, dejándolo lesionado en la colonia Santa Sofía en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

Se informó que Alondra "N" comenzó discutir con Juan de 28 años, al interior de su domicilio cuando de repente la mujer golpeó a su pareja y posteriormente, tomó un cuchillo de la cocina con el que lo atacó en un par de ocasiones para luego darse a la fuga.

Mujer Ataca con Cuchillo a su Pareja en Colonia Santa Sofía en Gómez Palacio.

Juan pidió ayuda a un vecino para ser trasladado al Hospital General de Gómez Palacio, donde fue atendido por heridas con arma blanca en el costado izquierdo y en la rodilla.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) acudieron al lugar y realizaron las investigaciones correspondientes para conocer mayores detalles de los hechos.

Mujer resulta gravemente Herida al ser acuchillada por su pareja en Saltillo

Una mujer resultó gravemente lesionada luego de ser atacada con un cuchillo por su pareja al interior de una cantina ubicada al sur de Saltillo, sobre la avenida Felipe Berriozábal. Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre, cuando la víctima se encontraba conviviendo en el establecimiento.

Tras la agresión, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, donde permaneció internada debido a la gravedad de sus heridas. El presunto responsable huyó del lugar.

