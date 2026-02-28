Protección Civil Emite Aviso por Aumento en el Caudal del Río Bravo

La Dirección de Protección Civil emitió un llamado preventivo a la ciudadanía ante el incremento en el caudal del Río Bravo, derivado del trasvase de agua de la Presa La Amistad hacia la Presa Falcón.

El flujo del río aumentará a 120 metros cúbicos por segundo, lo cual no representa riesgo de desbordamiento. Sin embargo, se exhortó a mantener precaución, especialmente a quienes acostumbran acudir a pescar o realizar actividades recreativas en las márgenes del río durante el fin de semana.

Protección Civil destacó que este tipo de maniobras forman parte de la operación regular de las presas y se realizan bajo supervisión técnica; no obstante, el aumento en la corriente puede generar cambios en la velocidad y profundidad del agua.

Por ello, se recomienda evitar introducirse al río, no instalarse en zonas bajas o cercanas a la corriente y permanecer atentos a los avisos oficiales que se emitan en las próximas horas.

Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando la situación y que cualquier actualización será dada a conocer oportunamente.

Encuentran a hombre sin vida en Río Bravo de Piedras Negras

La tarde del 24 de febrero fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en una isleta del Río Bravo, a la altura del Paseo del Río, en Piedras Negras. Tras el reporte al 911, corporaciones policiacas y personal de rescate acudieron al sitio, donde confirmaron el hallazgo y acordonaron el área.

Posteriormente, la Fiscalía informó que la víctima fue identificada como Miguel Ángel, de 33 años y originario de Honduras, gracias a un pasaporte encontrado entre sus pertenencias. Las autoridades señalaron que se daría aviso al consulado correspondiente para los trámites legales.

