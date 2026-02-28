Inicio Coahuila Protección Civil Emite Aviso por Aumento en el Caudal del Río Bravo

Protección Civil Emite Aviso por Aumento en el Caudal del Río Bravo

La dirección de Protección Civil emitió un aviso ante el aumento en el caudal del Río Bravo en Piedras Negras.

Protección Civil Emite Aviso por Aumento en el Caudal del Río Bravo. Foto: N+

La Dirección de Protección Civil emitió un llamado preventivo a la ciudadanía ante el incremento en el caudal del Río Bravo, derivado del trasvase de agua de la Presa La Amistad hacia la Presa Falcón.

El flujo del río aumentará a 120 metros cúbicos por segundo, lo cual no representa riesgo de desbordamiento. Sin embargo, se exhortó a mantener precaución, especialmente a quienes acostumbran acudir a pescar o realizar actividades recreativas en las márgenes del río durante el fin de semana.

Protección Civil destacó que este tipo de maniobras forman parte de la operación regular de las presas y se realizan bajo supervisión técnica; no obstante, el aumento en la corriente puede generar cambios en la velocidad y profundidad del agua.

Por ello, se recomienda evitar introducirse al río, no instalarse en zonas bajas o cercanas a la corriente y permanecer atentos a los avisos oficiales que se emitan en las próximas horas.

Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando la situación y que cualquier actualización será dada a conocer oportunamente.

Encuentran a hombre sin vida en Río Bravo de Piedras Negras

La tarde del 24 de febrero fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en una isleta del Río Bravo, a la altura del Paseo del Río, en Piedras Negras. Tras el reporte al 911, corporaciones policiacas y personal de rescate acudieron al sitio, donde confirmaron el hallazgo y acordonaron el área. 

Noticia relacionada: Encuentran Cuerpo de Hombre en Isleta del Río Bravo en Piedras Negras

Posteriormente, la Fiscalía informó que la víctima fue identificada como Miguel Ángel, de 33 años y originario de Honduras, gracias a un pasaporte encontrado entre sus pertenencias. Las autoridades señalaron que se daría aviso al consulado correspondiente para los trámites legales.

