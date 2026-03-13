Conoce la Nueva Forma de Pagar el Recibo del Agua Desde tu Casa en Torreón

El Sistema municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, lanzó una nueva aplicación móvil gratuita para que los usuarios puedan pagar sus recibos de agua de manera rápida y segura desde cualquier lugar.

Así Puedes Pagar tu Recibo de Agua Desde el Celular en Torreón.

La aplicación SIMAS Torreón app, ya esta disponible para los cerca de 240 mil usuarios del servicio, con esta herramienta, las personas pueden registrarse con su número de contrato o cuenta de servicio y un correo electrónico para recibir comprobantes de pago.

Según Roberto Escalante González, gerente general de SIMAS, la app permite realizar pagos en línea las 24 horas del día, los 365 días del año, con el fin de evitar las largas filas.

Marzo es el último mes para pagar el predial con 5% de descuento en Saltillo

Marzo es el último mes para pagar el impuesto predial con un descuento del 5% en Saltillo. Se informó que, para facilitar el pago, durante este mes están disponibles diferentes opciones, tanto presenciales como en línea.

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Se dio a conocer que siguen disponibles las cajas de la Presidencia Municipal, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas; así como la caja del Mercado Juárez, la cual tiene un horario de 8:00 a 18:00 horas.

También se mantienen los módulos externos y el pago en línea a través del portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo en www.saltillo.gob.mx y en la plataforma Saltillo Fácil: www.saltillofacil.gob.mx.

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