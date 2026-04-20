¿Qué Sucedió Hoy en Teotihuacán? Cronología de la Balacera en la Pirámide de la Luna

Una balacera hoy al mediodía en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, dejó un saldo de dos muertos. Se trata del agresor, quien se quitó la vida, y una mujer de origen canadiense.

La #SSEdoMexInforma sobre los hechos ocurridos en #Teotihuacán. pic.twitter.com/Oz6qbz9Zmq — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) April 20, 2026

Además, hubo varias personas lesionadas. La emergencia provocó una intensa movilización de fuerzas de Seguridad Pública, de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.

El agresor había subido a la Pirámide de la Luna, desde donde realizó los disparos. Así lo dio a conocer Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México.

Cronología de los hechos

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios en el lugar, así ocurrieron los hechos este lunes 20 de abril 2026:

Así ingresó el agresor

Durante la mañana, un hombre vestido con pantalón negro y camisa a cuadros ingresó a la zona arqueológica portando un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Con información de N+

HVI