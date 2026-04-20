Inicio Ciudad de México Lluvias en CDMX y Edomex: Alertan por Tormentas y Granizadas, ¿En Qué Zonas habrá Afectaciones?

Lluvias en CDMX y Edomex: Alertan por Tormentas y Granizadas, ¿En Qué Zonas habrá Afectaciones?

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Las autoridades alertaron por las fuertes lluvias y posible caída de granizo que se pronostican este 20 de abril de 2026 en CDMX y Edomex; estos son los detalles

Lluvias en CDMX y Edomex: Alertan por Tormentas y Granizadas, ¿En Que Zonas habrá Afectaciones?

Las autoridades alertan por lluvias fuertes y caída de granizo en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro

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Las lluvias de este 20 de abril de 2026 podrían estar acompañadas de caída de granizo en CDMX y Edomex, por ello, las autoridades alertaron a los habitantes para que tomen sus precauciones; estas zonas podrían ser las más afectadas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climatológicas de este día se deben al frente número 45, debido a que se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país  y con la entrada de aire húmedo del mar Caribe.

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“Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse de descargas eléctricas y podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones”, aseguró. 

¿Cómo serán las afectaciones por lluvia y granizo hoy 20 de abril?

Por está razón, pidieron a la población extremar precauciones y atender los avisos de las autoridades. En ese sentido, en la Ciudad de México ya se activó la alerta amarilla por el pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este 20 de abril 2026.

"Se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 45 km/h", indicó la Conagua

¿Cuáles son las zonas que podrían registrar afectaciones? 

Toma nota, ya que las lluvias y posibles granizadas que se prevén para este lunes, podrían generar diversas problemáticas en las comunidades, principalmente, aquellas que están relacionadas con encharcamientos e inundaciones. 

Sin embargo, se tiene conocimiento que cuando el clima provoca severas lluvias en lugares como la CDMX y Edomex, se produce un efecto "dominó", en el que si hay problemas de movilidad en las vialidades, también hay complicaciones al transporte público. Además, en sistemas como en el Metro CDMX, se aplican protocolos especiales para salvaguardar la integridad de los usuarios, por lo que la marcha es lenta. 

En ese sentido, es importante que tomes tus precauciones y consideres que las afectaciones se presentarán en las siguientes zonas:

  • CDMX
    Álvaro Obregón
    Azcapotzalco
    Coyoacán
    Cuajimalpa
    Gustavo A. Madero
    Iztapalapa
    Magdalena Contreras
    Miguel Hidalgo
    Tlalpan
    Xochimilco
     
  • Estado de México
    Toluca
    Lerma
    Naucalpan
    Cuautitlán Izcalli
    Ecatepec
    Tlalnepantla
    Texcoco
    Nezahualcóyotl
    Chimalhuacán
    Amecameca 
    Tultitlán
    Zumpango
    Atlacomulco 
    Tejupilco
    Valle de Bravo
    Ixtapan de la Sal

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