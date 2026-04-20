Niño Muere Luego de Recibir Balonazo en la Cabeza Mientras Jugaba Futbol en el Recreo, en Cancún

Un niño murió mientras jugaba en el recreo al interior de la Escuela Primaria “Isla Holbox” en Cancún, Quintana Roo; autoridades investigan el fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el plantel ubicado en la Supermanzana 247, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un menor de edad inconsciente.

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Al lugar llegaron elementos de seguridad, quienes le brindaron los primeros auxilios, pero lamentablemente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

¿Cómo murió el niño en la escuela “Isla Holbox”?

Una vez que se confirmó la muerte del menor de 9 años de edad, la zona fue acordonada y comenzaron con las primeras investigaciones.

Según testigos, el menor jugaba futbol en el recreo cuando recibió un impacto accidental en la cabeza con un balón. Posteriormente cayó inconsciente casi de inmediato y ya no reaccionó.

La noticia del fallecimiento del niño en la Escuela Primaria “Isla Holbox”, provocó una crisis nerviosa entre los padres de familia y algunos menores. El plantel fue desalojado para esperar que se realizaran las labores de investigación.

A través de redes sociales se dio a conocer el momento en el que la madre de la víctima llegó a la escuela para recibir información de su hijo, cuando le llamaron a la puerta, rompió en llanto al enterarse que era su pequeño el que había fallecido.

¿Qué pasó con el menor?

La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo las indagatorias para esclarecer las causas que derivaron en la muerte del niño luego de ser golpeado por un balón de futbol en la cabeza. Por ello, más tarde informó los resultados de los análisis de la necropsia de ley.

"Lo que ha permitido determinar que la causa de muerte fue un edema cerebral derivado de una infección en las vías respiratorias superiores", aseguró.

Asimismo, informó que especialistas de la Dirección de Servicios Periciales señalaron que esta infección avanzó y afectó el cerebro, provocando inflamación y presión en las arterias cerebrales, lo que generó una isquemia cerebral; es decir, una situación grave por la falta de flujo sanguíneo y oxígeno en el cerebro.

"Durante la necropsia se detectó la presencia de moco transparente espumoso en la tráquea, inflamación de las amígdalas y un edema cerebral masivo que comprometía todo el encéfalo", puntualizó.

Finalmente la FGE lamentó profundamente este suceso e indicó que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación de Quintana Roo, instancia que coadyuva en las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

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EPP

