La balacera en Teotihuacán sigue bajo investigación, por lo que las autoridades dieron a conocer la identidad del perpetrador. ¿Quién era el atacante? Estos son los detalles.

El ataque armado en la zona Arqueológica de Teotihuacán ocurrido este 20 de abril de 2026 dejó al menos dos personas sin vida y varios heridos. Los avances por este caso fueron presentados por las autoridades.

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¿Quién era el atacante en la balacera en Teotihuacán?

La Fiscalía del Estado de México informó esta noche que en relación a los hechos violentos acaecidos en la “Zona Arqueológica de Teotihuacán”, al momento se permite establecer, de manera preliminar, que en los mismos intervino un sólo agresor identificado como “Julio César Jasso Ramírez” con identificación oficial mexicana.

"La causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes que a su vez permitirán establecer las circunstancias del hecho".

¿Cómo fue la balacera en Teotihuacán?

La identidad del hombre identificado como el autor material de la balacera en Teotihuacán era uno de los datos que especulación había generado, hasta esta noche que las autoridades ya revelaron que se trata de un hombre de nacionalidad mexicana.

El ataque inició en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna. Desde lo alto de la construcción prehispánica el hombre disparó en contra de varias personas extranjeras, entre ellas, había un menor de edad. Una mujer canadiense falleció de manera instantánea.

Luego de esto, el sujeto usó el arma con la que perpetró el ataque y se disparó, por lo que murió en el lugar. Las autoridades aseguraron el equipo que portaba el atacante:

El arma de fuego corta con la que realizó las detonaciones

Varios cartuchos útiles

Arma blanca

La balacera en Teotihuacán ocurrida el 20 de abril de 2026 se convirtió en un hecho de violencia que marcó a todos los mexicanos. Debido a que la zona arqueológica es una de las más importantes por ser “testimonio material” de una de las ciudades prehispánicas mejor planificadas y extensas del mundo antiguo.

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EPP