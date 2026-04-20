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Balacera en las Pirámides de Teotihuacán Hoy: Esto Sabemos Sobre Disparos en Zona Arqueológica

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Como saldo preliminar, una persona murió y cinco más resultaron heridas

Un sujeto realizó detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, la policía desplegó una fuerte movilización en el lugar. En un video se muestra a un hombre en la Pirámide de la Luna disparando.

Un sujeto realizó detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, la policía desplegó una fuerte movilización en el lugar. En un video se muestra a un hombre en la Pirámide de la Luna disparando.

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La mañana de hoy, 20 de abril de 2026, se registró una balacera en las Pirámides de Teotihuacán, en Estado de México; esto es lo que se sabe sobre los disparos en la Zona Arqueológica.

¿Qué pasó en las Pirámides de Teotihuacán hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto armado disparó varias veces desde la Pirámide de la Luna. Como saldo preliminar, al menos una persona murió y cinco más resultaron heridas.

Además, unas 15 personas habrían caído de una de las Pirámides de Teotihuacán, ubicadas entre los municipios Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, en Estado de México.

En el lugar se registró fuerte movilización de las fuerzas de seguridad, con elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Mapa de las Pirámides de Teotihuacán

Información en desarrollo…

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Con información de N+.

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