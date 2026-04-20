Balacera en Teotihuacán: Sheinbaum Contacta a la Embajada de Canadá Tras Muerte de Extranjera

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo la balacera registrada este lunes, 20 de abril de 2026, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos personas sin vida, entre ellas una mujer de nacionalidad canadiense, y al menos seis lesionados.

"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá", publicó la mandataria en su cuenta de X.

Sheinbaum informó que personal de las secretarías de Gobernación y de Cultura se trasladó al sitio para brindar atención y acompañamiento junto con las autoridades locales, y que el Gabinete de Seguridad seguirá informando de manera puntual sobre el caso.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

¿Cómo ocurrió el tiroteo en las pirámides?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la dependencia recibió una llamada de emergencia por detonaciones de arma de fuego dentro de la zona arqueológica.

Al arribar, los elementos localizaron dos cuerpos: uno de ellos identificado como el probable agresor, quien habría quitado su propia vida tras los disparos. Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que el sujeto disparó desde lo alto de la Pirámide de la Luna.

La identidad de ambas personas fallecidas no había sido divulgada al cierre de esta nota.

Video: "Se Escucharon Más de 20 Detonaciones": Testigo Narra Balacera en Teotihuacán.

Heridos por bala y por caídas durante el caos

La SSEM reportó de forma preliminar seis personas lesionadas: cuatro con heridas por arma de fuego y dos más con lesiones provocadas por caídas durante la confusión generada por los disparos. Todos los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona.

Reportes preliminares también señalaban que alrededor de 15 personas habrían caído de una de las pirámides durante el incidente, aunque ninguna dependencia había confirmado ese dato al momento de la publicación. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Turistas reportaron que se desató una balacera dentro de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Un hombre armado en la pirámide de la Luna habría comenzado a disparar, más detalles en https://t.co/UFPlc4Ostu pic.twitter.com/6alwrh8gXQ — NMás (@nmas) April 20, 2026

El operativo que respondió en Teotihuacán

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, Grupo Relámpagos, Protección Civil, Servicios de Urgencias del Estado de México y la Cruz Roja Mexicana. Las investigaciones ya habían iniciado en el lugar de los hechos.

Teotihuacán, sitio declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987, es uno de los destinos arqueológicos más visitados de México y se ubica entre los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, en el Estado de México.

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CT