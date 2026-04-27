Balacera en GAM Hoy: Asesinan a Conductor de Camioneta en Acueducto de Guadalupe, CDMX

Un conductor fue asesinado durante una balacera en Acueducto de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, hoy 27 de abril de 2026, lo que provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en la zona.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando lo servicios de emergencia fueron alertados por detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la avenida Acueducto de Guadalupe, por lo que de inmediato acudieron al lugar.

¿Cómo ocurrió asesinaron a conductor en balacera en Acueducto de Guadalupe?

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes encontraron a un hombre inconsciente y lesionado por impactos de arma de fuego. Luego de brindarle los primeros auxilios determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Una vez que se confirmó el fallecimiento del hombre de aproximadamente 60 años de edad, se acordonó el sitio para iniciar con las primeras investigaciones, así como esperar la llegada del personal de servicios forenses de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Los testigos contaron a las autoridades que el conductor de la camioneta fue atacado a balazos cuando circulaba en Acueducto de Guadalupe casi al cruce con Cerrada de Los Deltas.

La víctima fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra y huyeron. El conductor salió de su vehículo para tratar de pedir ayuda, pero casi de inmediato perdió el conocimiento. Su cuerpo quedó a unos cuantos pasos de la camioneta blanca en la que circulaba.

Se desconoce el paradero de los presuntos asesinos, no obstante, la policía lleva a cabo un operativo para dar con su paredero.

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