Mina Santa Fe: ¿Quiénes son los Mineros que Rescataron en Sinaloa? | Historias

El colapso de la “Presa de Jales” provocó un derrumbe en la mina Santa Fe, por lo que cuatro mineros quedaron atrapados en los niveles inferiores, es decir, a poco más de 300 metros de profundidad. ¿Quiénes son y cuáles son sus historias?

El 25 de marzo el incidente en la mina, ubicada en la zona serrana de la sindicatura de Cacalotán, municipio de El Rosario, causó una intensa movilización de elementos de rescate, quienes de inmediato comenzaron con las maniobras necesarias para localizar a los trabajadores que quedaron sepultados por toneladas de tierra.

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Las autoridades informaron que al momento del colapso, se encontraban laborando 25 personas. De ellos, 21 lograron salir por sus propios medios y con ayuda de otros compañeros.

Sin embargo, cuatro mineros no tuvieron la misma suerte y quedaron aislados en lo más profundo de la mina Santa Fe en Sinaloa. Por está razón, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Gobierno de Sinaloa y equipos de rescate de diversas entidades realizaron acciones necesarias para dar con ellos.

Entre las labores que se llevaron a cabo se encuentran la extracción de agua acumulada en el nivel más bajo de la mina mediante el uso de una motobomba de 10 HP. También se hicieron recorridos de verificación y revisión de material con apoyo de binomios para el fortaleciendo acciones en sitio.

Video: Localizan sin Vida al Último Trabajado de Mina Santa Fe en Sinaloa

¿Quiénes son los mineros rescatados de la mina Santa Fe en Sinaloa?

Los cuatro mineros atrapados se convirtieron en un símbolo de lucha y esperanza, debido a que desde que iniciaron las tareas de rescate, los especialistas no pararon ni un momento. Todos son expertos en búsqueda y rescate, específicamente en incidentes relacionados con minas.

A pesar de filtraciones de agua y otras adversidades en la mina. Luego de 783 horas de trabajo, este 27 de abril, la CNPC confirmó la localización del último trabajador que se encontraba atrapado en la mina.

"Estas tareas de localización han sido posibles al esfuerzo conjunto y estratégico de 389 elementos de diversas instituciones", afirmó.

El trabajo en conjunto permitió encontrar a los cuatro trabajadores. No obstante, la localización del primer minero, ocurrida el 30 de marzo, brindó detalles sobre la posible ubicación de sus compañeros, ya que ahí fue el último momento donde los vio y asegura, no estaban lejos de donde estaba él. Esta madrugada se logró ubicar al último minero sin vida que permanecía atrapado.

¿Quiénes son los mineros que quedaron atrapados y fueron rescatados de la Mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa?

José Alejandro Cástulo Colín

José Alejandro de 44 años de edad originario de Angangueo, Michoacán, se convirtió en el primer minero rescatado. Fueron más de 100 horas las que permaneció sepultado. En entrevista exclusiva para N+, contó que todo el tiempo que estuvo atrapado en la Mina Santa Fe, solo pensó en sus hijas.

“(Pensaba) Más que nada (en) mis hijas que se iban a quedar solas. Están muy chicas todavía…25 y 20 (años de edad) y una nietecita de 8 años que tengo", aseguró.

“Cachi” como le dicen de cariño, lleva 19 años laborando como minero y nunca había vivido una experiencia como está, por lo que está agradecido con Dios por permitirle pasar más tiempo con sus seres queridos.

“No sabía qué hacer en esos momentos y me agarré desde nuestro señor y de la Virgen de Guadalupe, de la mano de mis hijas, en familia”, compartió.

Abraham Aguilera (+)

Abraham Aguilera, de 33 años de edad es originario del estado de Guanajuato. Tenía aproximadamente un año trabajando en la mina Santa Fe. Debido a que necesitaba los ingresos para apoyar a su familia tuvo que mudarse. No obstante, cada 20 días iba a visitar a su esposa y a sus 4 hijos menores de edad.

Su vivienda localizada en la colonia Batea era su lugar favorito, por ello, en sus días de descansos iba a ver a su familia. Sus seres queridos nunca perdieron la fe de encontrarlo. Lamentablemente, las autoridades lo hallaron sin vida el 7 de abril.

"La identificación se realizó mediante el procedimiento de confronta directa", afirmaron.

Francisco Zapata Nájera

"¿Cómo está mi familia?", fue lo primero que preguntó Francisco Zapata Nájera a los rescatistas especializados cuando se encontró a salvo luego de ser rescatado a 300 metros de profundidad en la mina Santa Fe.

Francisco, de 42 años de edad, fue localizado por buzos el 7 de abril, quienes se sumergieron en cuerpos de agua que provocó la inundación. El hombre originario de Santiago Papasquiaro, Durango, encontró una "burbuja" de oxígeno, lo que le permitió tener condiciones para sobrevivir.

Su rescate no fue inmediato porque el nivel del agua lo impedía, por ello, le entregaron comida y le explicaron que volverían por él. Con una bomba disminuyeron el nivel del agua. Se hacían evaluaciones periódicas a su salud, le entregaban más comida y 20 horas después pudo salir a la superficie.

"Yo no perdí la fe, no la perdí nunca", les dijo a los rescatistas.

Leandro Isidro Beltrán Reséndiz (+)

Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años de edad, era originario de Zimapán, Hidalgo. Era el último minero que se encontraba atrapado en lo profundo de la Mina Santa Fe y este 27 de abril fue localizado sin vida, confirmaron autoridades.

Los rescatistas dieron con el trabajador alrededor de las 2:15 horas de la madrugada, luego de intensos días de búsqueda para localizarlo. Se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para iniciar los protocolos de recuperación.

"En el sitio, los equipos especializados de búsqueda esperan a los peritos estatales para llevar a cabo el proceso, de acuerdo con los procedimientos técnico-jurídicos requeridos", confirmaron.

Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, es recordado por sus seres queridos y compañeros. En Zimapán, Hidalgo, la comunidad asegura que está de luto, ya que el pueblo mágico es históricamente clave para la industria minera. Se calcula que el 60% de la economía local depende enteramente de la minería. Además, su identidad cultural está fundamentada en el trabajo minero de extracción de plomo, plata, zinc y cobre.

"Deberíamos hacerle un homenaje a (Leandro Isidro) en el centro de Zimapán, porque era un gran trabajador", dicen en redes sociales.

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