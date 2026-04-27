Detienen a “El Shimon”, Líder Clave del Grupo Criminal “Los Malportados” en CDMX; Así Operaba

Las autoridades dieron a conocer los detalles de la detención de Adrián "N", alias, “El Shimon”, presunto líder del grupo criminal “Los Malportados” en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el sujeto de 25 años de edad, fue aprehendido en calles de la colonia El Jagüey, cuando elementos de la corporación detectaron que varios sujetos intercambiaban papelitos por dinero en efectivo.

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“Al estar en presencia de un posible hecho delictivo, los oficiales les marcaron el alto, sin embargo los sujetos hicieron caso omiso y huyeron en distintas direcciones”, aseguró.

¿Cómo detuvieron a “El Shimon”, de “Los Malportados”?

Por está razón, se realizó un operativo para lograr la detención de las personas. Uno de los hombres fue alcanzado y durante la revisión de seguridad, le hallaron lo siguiente:

Arma de fuego corta con 14 cartuchos útiles

Medio kilogramo a granel de aparente marihuana

91 bolsas con la misma hierba

30 envoltorios con posible crystal

20 dosis de una sustancia similar a la cocaína,

Dinero en efectivo

Video: Cae Adrián "N", Líder de una Banda Criminal Dedicada al Narcomenudeo y Extorsión en CDMX

Luego de hacer el cruce de información se identificó al sospechoso como Adrián “N”, alias, “El Shimon”, quien cuenta con una presentación ante el Ministerio Público por delitos contra la salud en 2022.

Además, al parecer actualmente lidera una célula delictiva generadora de violencia conocida como “Los Malportados”, la cual opera principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México.

¿Cómo operan “Los Malportados”?

Según indagatorias de policías de inteligencia, Adrián “N”, alias, “El Shimon”, es una de las piezas clave para el grupo criminal “Los Malportados”, que se dedica a la venta y distribución de narcóticos en la CDMX.

No obstante, esta célula delictiva también está involucrada en extorsión a comerciantes y transportistas que operan en varias alcaldías de la CDMX.

“Los Malportados” son identificados como un “grupo de choque”. Además, se les vincula con secuestros específicos, cobro de piso en los límites de CDMX y Edomex. Esta banda está presuntamente relacionada con homicidios de antiguos miembros o colaboradores que quieren dejar la organización.

Esta banda opera en zonas como:

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Iztapalapa

Tláhuac

Estado de México

Morelos

Guerrero

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