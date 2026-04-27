Tras Salida de Frente Frío 47, Chorro Subtropical y Onda de Calor Cambian Temperatura en México

El Frente Frío 47 ha dejado de afectar México, sin embargo, ahora un chorro subtropical llega y tendrá interacción con la Ola de Calor, aseguraron autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que dieron a conocer detalles sobre esta combinación y cómo serán las afectaciones.

De acuerdo con el SMN, las altas temperaturas que se registran en al menos 28 entidades, contrastan con los efectos que tendrá una línea seca en el noreste del país y el flujo de la corriente en chorro subtropical.

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Pero ojo, porque aunque el Frente Frío 47 ya pasó, se pronostican lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo, también se mantendrá el calor en el país.

¿Cómo será el clima este 28 de abril de 2026?

El SMN indicó que para este martes 28 de abril de 2026, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera prevalecerá sobre el territorio nacional, preservando ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana.

Entonces la ola de calor se mantendrá en:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Zacatecas

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Ahora bien, en cuanto a las lluvias, la línea seca y la corriente en chorro subtropical tendrán efectos que podrían complicarse en varias entidades, de hecho, se prevén fuertes rachas de viento. Los estados más afectados serán:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Ojo, porque al norte de Coahuila hay probabilidad de formación de torbellinos.

Finalmente, para el centro, sur y sureste mexicano, un canal de baja presión y la afluencia de aire húmedo hacia las regiones mencionadas, propiciarán la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Video: ¿Cómo Evitar Golpe de Calor ante Altas Temperaturas?

Toma nota, porque la inestabilidad en niveles altos y un canal de baja presión, ocasionarán intervalos de chubascos en zonas de:

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

¿Hará frío este martes 28 de abril 2026?

El Frente Frío 47 ya pasó por territorio nacional, pero sí se pronostican bajas temperaturas para este día.

Las temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes se presentarán en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Mientras que de 0 a 5 °C se presentarán durante la madrugada del martes en zonas serranas del Estado de México y Puebla.

¿Y la ola de calor?

Las temperaturas máximas serán de 45 grados, principalmente en Durango y Sinaloa.

Máximas de 40 a 45 °C:

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Coahuila

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Campeche

Yucatán

Chihuahua Nayarit Jalisco Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Coahuila Tamaulipas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Veracruz Campeche Yucatán Máximas de 35 a 40 °C:

Baja California Sur

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Estado de México

Tabasco

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala.

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