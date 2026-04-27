Tras Salida de Frente Frío 47, Chorro Subtropical y Onda de Calor Cambian Temperatura en México
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El Frente Frío 47 sale del país, no obstante llega un chorro subtropical que provocará bajas temperaturas de hasta -5 grados; así serán las afectaciones
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El Frente Frío 47 ha dejado de afectar México, sin embargo, ahora un chorro subtropical llega y tendrá interacción con la Ola de Calor, aseguraron autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que dieron a conocer detalles sobre esta combinación y cómo serán las afectaciones.
De acuerdo con el SMN, las altas temperaturas que se registran en al menos 28 entidades, contrastan con los efectos que tendrá una línea seca en el noreste del país y el flujo de la corriente en chorro subtropical.
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Pero ojo, porque aunque el Frente Frío 47 ya pasó, se pronostican lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo, también se mantendrá el calor en el país.
¿Cómo será el clima este 28 de abril de 2026?
El SMN indicó que para este martes 28 de abril de 2026, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera prevalecerá sobre el territorio nacional, preservando ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana.
Entonces la ola de calor se mantendrá en:
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Ahora bien, en cuanto a las lluvias, la línea seca y la corriente en chorro subtropical tendrán efectos que podrían complicarse en varias entidades, de hecho, se prevén fuertes rachas de viento. Los estados más afectados serán:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
Ojo, porque al norte de Coahuila hay probabilidad de formación de torbellinos.
Finalmente, para el centro, sur y sureste mexicano, un canal de baja presión y la afluencia de aire húmedo hacia las regiones mencionadas, propiciarán la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
Toma nota, porque la inestabilidad en niveles altos y un canal de baja presión, ocasionarán intervalos de chubascos en zonas de:
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
¿Hará frío este martes 28 de abril 2026?
El Frente Frío 47 ya pasó por territorio nacional, pero sí se pronostican bajas temperaturas para este día.
Las temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes se presentarán en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Mientras que de 0 a 5 °C se presentarán durante la madrugada del martes en zonas serranas del Estado de México y Puebla.
¿Y la ola de calor?
Las temperaturas máximas serán de 45 grados, principalmente en Durango y Sinaloa.
- Máximas de 40 a 45 °C:
Chihuahua
Nayarit
Jalisco
Michoacán
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Coahuila
Tamaulipas
San Luis Potosí
Guanajuato
Querétaro
Hidalgo
Puebla
Veracruz
Campeche
Yucatán
- Máximas de 35 a 40 °C:
Baja California Sur
Sonora
Nuevo León
Zacatecas
Aguascalientes
Colima
Estado de México
Tabasco
Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala.
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EPP