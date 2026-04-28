Bloqueos del IPN Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Manifestación de Estudiantes del 'Poli'

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán asambleas en distintos planteles de la capital, lo que podría generar bloqueos y complicaciones viales a lo largo del día. En N+ te compartimos los putos afectados por las manifestaciones de estudiantes del "Poli".

Las acciones forman parte de la organización de una mega marcha en la que exigen mejoras estructurales dentro de la institución, en N+ te compartimos todos los detalles anteriormente en ¿Habrá Mega Marcha del IPN Este 28 de Abril? Alumnos Convocan a Asambleas en Cada Escuela.

Video: Alumnos del IPN Marchan en el Casco de Santo Tomás; Advierten que Harán Cierres

Nota relacionada: ¿Qué Pasó en el Circuito Interior? Alumnos del IPN Realizan Bloqueo para que Atiendan Demandas.

Planteles del IPN en CDMX que podrían tener afectaciones

Para que contemples tus tiempos de traslado, revisa las ubicaciones de escuelas del IPN donde podría haber actividad estudiantil:

CECyT 2 "Miguel Bernard Perales": se ubica en Av. Nueva Casa de La Moneda 133, Colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200.

CECyT 4 "Lázaro Cárdenas": Av Constituyentes 813, Belen de las Flores Reacomodo, Álvaro Obregón, 01110.

CECyT 7 "Cuauhtémoc": Calzada Ermita Iztapalapa 3241, Santa María Aztahuacan, Iztapalapa.

CECyT 8 "Narciso Bassols García": Av. de las Granjas 618, Santo Tomas, Azcapotzalco, 02020.

CICS Unidad Santo Tomás: Av. de los Maestros S/N, Col. Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11340.

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB): prolongación Carpio y Plan de Ayala S/N, Col. Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11340.

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH): Guillermo Massieu Helguera 239, Col. La Escalera, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07320.

ESCA Unidad Tepepan: Calzada de las Bombas 486, Col. Ex Hacienda Coapa, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14300.

CECyT 10 "Carlos Vallejo Márquez": Av. 508 s/n, Pueblo de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, 07969.

CECyT 11 "Wilfrido Massieu": Av. de los Maestros #217, Colonia Casco de Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11340.

CET 1 "Walter Cross Buchanan": Av. 661 S/N, F0VISSTE Aragón, San Juan de Aragón V Secc, Gustavo A. Madero, 07979.

CECyT 5 "Benito Juárez García": Emilio Dondé 1-P. B, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06040.

CECyT 12 "José María Morelos": Paseo de las Jacarandas 196, colonia Santa María Insurgentes, código postal 06430.

CECyT 13 "Ricardo Flores Magón": Calzada de Taxqueña #1620, Colonia Paseos de Taxqueña, Alcaldía Coyoacán.

CECyT 14 "Luis Enrique Erro Soler": Peluqueros S/N, Michoacana, Venustiano Carranza, 15240.

La comunidad estudiantil informó que llevarán a cabo asambleas internas para votar un pliego petitorio en el que demandan transparencia en el manejo del presupuesto, mejor equipamiento de laboratorios, suministro constante de materiales para prácticas, evaluaciones académicas de calidad a docentes, procesos legales claros que involucren a autoridades del instituto. Además, no se descarta la realización de brigadas informativas en las inmediaciones de los planteles, lo que podría provocar concentraciones y cierres intermitentes.

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