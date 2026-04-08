¿Estarán Listas las Estaciones de Línea 2 del Metro CDMX Antes del Mundial 2026? Así Van Obras

¿Te ha afectado en tu traslado la modernización en la Línea 2? Las autoridades capitalinas informaron qué pasará con las obras en la Línea 2 del MetroCDMX rumbo al Mundial 2026. En N+ te compartimos lo que dijeron hoy, 8 de abril de 2026, en conferencia de prensa.

En ese sentido, las autoridades capitalinas confirmaron que existe un compromiso enfocado en la L2, con el objetivo de mejorar la movilidad en la Ciudad de México.

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De acuerdo con lo informado en conferencia, los trabajos no solamente son mantenimiento de trenes, porque también incluyen la modernización integral de estaciones, instalaciones fijas y material rodante.

En ese sentido, el director del Metro, Adrián Rubalcava, detalló que el proyecto contempla un mantenimiento mayor en la Línea 2, enfocado no solo en mejorar la imagen, sino en garantizar condiciones operativas duraderas.

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Explicó que una primera etapa se centra en los trenes, con acciones como la revisión y sustitución de componentes clave del sistema de rodamiento, frenos, puertas y sistemas eléctricos. También se contempla la renovación de elementos visibles para los usuarios, como iluminación, pisos, vidrios y adecuaciones en el interior de los vagones, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje.

En una segunda fase, los trabajos se extienden a la infraestructura de vías, incluyendo alineación, cambio de durmientes, fijaciones y revisión del desgaste del riel.

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¿Las obras en la Línea 2 del Metro CDMX acabarán antes del Mundial?

Las autoridades señalaron que el presupuesto destinado al sistema de transporte, proveniente del Gobierno federal y gestionado por la administración local, está enfocado en garantizar que estas mejoras concluyan antes del inicio del Mundial 2026.

Por su parte, también anunciaron un plan especial por la temporada de lluvias, que coincide con las fechas del evento deportivo. En ese sentido, se han contemplado medidas para evitar afectaciones en la operación del servicio.

Entre ellas, el incremento en la cantidad de trenes en circulación. Según explicó Adrián Rubalcava, se prevé aumentar el parque vehicular de 28 a 32 trenes, lo que permitiría reducir tiempos de espera y mejorar la frecuencia del servicio.

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