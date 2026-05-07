Vadhir Derbez Responde tras Ser Acusado de Abuso Sexual: Esto Dijo el Hijo de Eugenio Derbez

Vadhir Derbez, cantante y actor, hijo del reconocido comediante y productor Eugenio Derbez, rompió el silencio luego de que se diera a conocer una denuncia en su contra por presunto abuso sexual presentada por una modelo estadounidense de 19 años ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

El caso habría ocurrido durante la grabación de un videoclip en una locación ubicada en Coyoacán.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con la información difundida en distintos medios, la joven acusó al actor de haberla llevado a un camerino y presuntamente besarla y tocarla sin su consentimiento. La denuncia fue presentada el pasado 2 de abril de 2026 y, según reportes, la carpeta de investigación contendría decenas de páginas con declaraciones y pruebas periciales.

Tras hacerse pública la acusación, el hijo de Eugenio Derbez apareció en un programa de televisión acompañado de su equipo legal para negar categóricamente los señalamientos.

“Tenemos todas las pruebas de que esto no sucedió”, declaró el cantante visiblemente afectado.

El actor aseguró que nunca estuvo a solas con la denunciante y afirmó que durante la grabación siempre estuvo acompañado de miembros de su producción.

“Hay suficientes testigos, es mi video, tengo gente pegada a mí 24/7”, dijo.

Además, la defensa legal de Vadhir Derbez aseguró que el caso estaría relacionado con un presunto intento de extorsión. Según el abogado Enrique González Casanova, antes de que la denuncia se hiciera pública, el cantante habría recibido mensajes en redes sociales y teléfonos celulares donde le exigían dinero para evitar acciones legales.

De acuerdo con la versión de la defensa, los presuntos extorsionadores pedían hasta 350 mil dólares y supuestamente sugerían solicitar ayuda económica a Eugenio Derbez.

El equipo jurídico también aseguró contar con videos de la locación, registros del staff y grabaciones que, según ellos, demostrarían que “los hechos no ocurrieron”. Asimismo, señalaron que ya presentaron denuncias por extorsión ante autoridades mexicanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una orden de aprehensión contra el cantante, mientras la investigación continúa abierta.

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