¿Cómo Va Juan, el Mexicano Favorito para Ganar 1 Millón de Dólares en Reto de MrBeast?

El famoso creador de contenido conocido como MrBeast lanzó un nuevo reto y entre los concursantes destaca la participaron de un mexicano; aquí te decimos cómo va Juan, quien busca ganar 1 millón de dólares en el challenge del supermercado, que ya es viral.

¿En qué consiste el reto del supermercado de MrBeast?

El nuevo reto de MrBeast consiste en pasar el mayor tiempo posible al interior de un supermercado, que compró el mismo youtuber, y la persona que gane el challenge, podría ganar hasta 1 millón de dólares.

Inicialmente, el reto contemplaba otorgar 250,000 dólares a quien permaneciera más tiempo al interior del supermercado, sin salir.

Con el paso de los días, el reto ha cambiado y ahora el premio mayor asciende a 1 millón de dólares.

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¿Cómo va Juan en reto de MrBeast?

Actualmente, el reto lleva ya 2 meses y medio y Juan, un mexicano originario de Hidalgo, es uno de los 4 finalistas y se han convertido en el favorito de la comunidad hispana para ganar el concurso.

N+ Univisión visitó a Juan en el supermercado, ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde los seguidores del mexicano se reúnen todos los días para apoyarlo.

Juan puede ver a sus fans solo unos segundos al día y así poder continuar con fuerza hasta llegar al final del famoso reto.

Luego de más de dos meses de encierro en el supermercado, Juan debe comer toda la comida que hay al interior del lugar.

Las personas que apoyan a Juan aseguran que es una persona resiliente y que ganará el concurso.

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Con información de N+.

RMT