Ben Affleck y Matt Damon son Demandados por Dos Policías de Miami por Difamación

Los actores Ben Affleck y Matt Damon enfrentan una nueva polémica legal luego de que dos policías de Miami presentaran una demanda por difamación relacionada con la película El botín (The Rip), thriller inspirado en un caso real ocurrido en Florida en 2016.

De acuerdo con la demanda, los oficiales Jonathan Santana y Jason Smith, miembros del Departamento del Sheriff de Miami-Dade, aseguran que la cinta los retrata implícitamente como policías corruptos involucrados en robo de dinero, nexos con cárteles y otros delitos, pese a que, afirman, esos hechos nunca ocurrieron en la vida real.

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¿De qué se trata El Botín?

La producción fue realizada por Artists Equity, compañía fundada por Affleck y Damon, quienes además protagonizan la película estrenada en enero de 2026. El filme está inspirado en un operativo antidrogas real realizado en Miami Lakes, donde autoridades decomisaron más de 21 millones de dólares ocultos en una vivienda, una de las mayores incautaciones en la historia del condado.

Según los demandantes, aunque sus nombres no aparecen directamente en pantalla, los detalles específicos utilizados en la historia hacen que el público pueda relacionarlos fácilmente con los personajes ficticios. La denuncia sostiene que la película “implica mala conducta” y acciones corruptas asociadas con el operativo real.

Entre las escenas señaladas por los policías se encuentran secuencias donde los personajes consideran quedarse con parte del dinero decomisado, mantienen vínculos con organizaciones criminales e incluso participan en asesinatos.

Jonathan Santana declaró que desde el estreno ha recibido comentarios y acusaciones que afectan su reputación profesional y personal. “Nosotros nunca robamos ni un dólar”, aseguró el oficial en declaraciones retomadas por medios estadounidenses.

Los agentes también afirman que antes del estreno enviaron advertencias legales a la producción para expresar su preocupación sobre la representación de los hechos; sin embargo, la película se lanzó sin modificaciones y conservó la leyenda de estar “inspirada en hechos reales”.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Florida, solicita compensación económica, daños punitivos y que se agregue un aviso aclarando que la historia no representa fielmente los hechos reales del operativo de 2016. Hasta ahora, ni Affleck, Damon ni la producción han emitido declaraciones públicas sobre el caso.

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