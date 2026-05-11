Murió Michael Pennington, Actor de Star Wars, a los 82 Años: ¿Qué le Pasó?

El actor británico Michael Pennington, reconocido por interpretar al oficial imperial Moff Jerjerrod en Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi, murió a los 82 años.

La noticia fue confirmada este 11 de mayo por su agente, quien informó que el intérprete falleció “pacíficamente” el pasado 7 de mayo en Denville Hall, una residencia para actores retirados en Londres.

¿De qué murió Michael Pennington?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte, por lo que se desconoce qué problema de salud enfrentaba el actor británico.

Aunque para millones de fans será recordado por su participación en la saga de Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi, Pennington tuvo una destacada trayectoria en el teatro clásico británico y fue considerado uno de los grandes intérpretes de Shakespeare de su generación. A lo largo de más de seis décadas de carrera dio vida a personajes como Hamlet, Macbeth, Ricardo II y el Rey Lear.

El actor nació el 7 de junio de 1943 en Cambridge, Inglaterra, y estudió en el Trinity College antes de integrarse a la prestigiosa Royal Shakespeare Company en la década de 1960. En 1986 también cofundó la English Shakespeare Company junto al director Michael Bogdanov.

En cine y televisión participó en más de 70 producciones, entre ellas The Iron Lady, donde compartió créditos con Meryl Streep. También apareció en series como Father Brown y Raised by Wolves.

La actriz Miriam Margolyes lo describió como un hombre “brillante, sabio y profundamente generoso”.

Foto: GettyImages

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