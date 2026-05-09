Guillermo del Toro Revela Cuál Pensó que Sería su Última Película
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El director mexicano admitió en un coloquio en su honor en el National Film Theatre de Londres que llegó a temer que ‘El laberinto del Fauno’ fuera su última película
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El director mexicano Guillermo del Toro admitió en un coloquio realizado en su honor en el National Film Theatre de Londres, que llegó a temer que su última película fuera ‘El laberinto del Fauno’.
Del Toro se encuentra en Londres luego de obtener el pasado miércoles, la máxima distinción del séptimo arte británico ‘Miembro de Honor del Instituto Británico’, por su prolífica trayectoria.
En el evento ‘En conversación con Guillermo del Toro’, el cineasta reveló la inseguridad que sintió tras ‘El laberinto del Fauno’ de 2006.
“Pensé que no había más futuro para mí. Era muy complicado conseguir películas de la forma que a mí me gustaba hacer”, aseguró ante el asombro del auditorio lleno de seguidores.
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Monstruos
Del Toro no rehuyó ninguno de los cuestionamientos, lo que llevó al inicio de su marcado amor por los monstruos, como se ve reflejado en la mayoría de sus creaciones incluida la reciente cinta 'Frankenstein'.
“Una noche pedí (al monstruo de mi casa) que si me dejaba ir a hacer pis seríamos amigos para siempre (...) y les adoro desde aquel día. Son mis criaturas favoritas”
Para el director nacido en Guadalajara, estas criaturas “tienen un poder de sanación, cuando la película conecta contigo”.
Con este nombramiento honorífico en Londres, Del Toro entra en una distinguida lista en la que se encuentran Elizabeth Taylor, Orson Welles, Thelma Schoonmaker, Martin Scorsese, Tilda Swinton, Cate Blanchett o más recientemente Christopher Nolan y su predecesor, Tom Cruise.
En la plática afirmó:
“La única razón por la que la gente está contigo es cuando eres puro, y eso lo soy, el 100% de lo que ves en las películas soy yo”
La Academia Británica de Cine (BFI, por sus siglas en inglés) celebra la contribución del director mexicano a la industria del séptimo arte durante este mes, con un maratón de todos sus filmes, y diversas actividades hasta el 31 de mayo.
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Con información de EFE
LECQ