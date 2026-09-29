Designan a Ernesto Santana Bracamontes como Nuevo Presidente del IEPC Jalisco

Ernesto Santana Bracamontes fue elegido como el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, tras la salida de Paula Ramírez Hohne, desde el 1 de julio.

Bracamontes fue elegido por el Consejo General del INE con 8 de 11 votos a favor; durante los últimos tres meses, Claudia Alejandra Vargas Bautista fue presidenta provisional del IEPC de Jalisco.

Cabe mencionar que Bracamontes se desempeñó como Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

🎉 El #IEEBCS extiende una amplia felicitación al Dr. Ernesto Santana Bracamontes por su designación como Consejero Presidente del @iepcjalisco.



¡Le deseamos el mayor de los éxitos! pic.twitter.com/yq6v9R7tUI — IEEBCS (@ieebcs) September 29, 2026

El nuevo presidente del IEPC de Jalisco tomará protesta este 1 de octubre, y estará al frente del organismo durante siete años.

Para el proceso de selección, participaron 61 aspirantes registrados: 38 hombres, 22 mujeres y una persona no binaria. Sólo 19 de ellos llegaron a la etapa final. Los únicos finalistas fueron Ernesto Santana Bracamontes y Gabriela Dolores Ruvalcaba García.