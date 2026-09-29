Sociedad

Designan a Ernesto Santana Bracamontes como Nuevo Presidente del IEPC Jalisco

Después de casi tres meses con una presidenta provisional, el organismo público autónomo local cuenta con un nuevo mandatario

Ernesto Santana BracamontesDesignaron a Ernesto Santana Bracamontes como nuevo presidente del IEPC Jalisco. Foto: Tribunal Electoral

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Tras tres meses de espera, el IEPC Jalisco tiene nuevo líder: Ernesto Santana Bracamontes

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