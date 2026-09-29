Senado Aprueba Reforma de Nacionalidad Única para Presidente, Gobernadores y Jefe de Gobierno

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución en materia de nacionalidad única.

La modificación establece que quienes aspiren a registrarse como candidatos a la Presidencia de la República, gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán tener exclusivamente la nacionalidad mexicana.

En caso de contar con otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de registrarse como candidatos. La reforma también establece que no podrán utilizar pasaportes extranjeros ni ejercer derechos políticos derivados de otras nacionalidades.

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La aprobación ocurrió después de un debate en el pleno del Senado. Morena y sus aliados defendieron la propuesta al retomar el argumento de la presidenta Claudia Sheinbaum de que quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo nacional o estatal deben tener lealtad a México.

Senadores de oposición argumentaron que la reforma afecta los derechos políticos de los mexicanos migrantes, particularmente su derecho a votar y ser votados, y señalaron que la modificación restringe derechos en lugar de ampliarlos.

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El senador Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió el dictamen y sostuvo que la reforma busca evitar posibles deslealtades hacia México. También mencionó los casos de los presidentes de Colombia y Ecuador con doble nacionalidad como situaciones que, de acuerdo con su argumento, no deberían repetirse en México.

Los 86 votos a favor permitieron alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar una reforma constitucional. Tras la votación, la Mesa Directiva del Senado turnó el proyecto a los congresos de las entidades federativas y de la Ciudad de México.

Para continuar con el proceso de reforma constitucional, deberá ser aprobada por al menos 17 congresos estatales.

Posteriormente, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados y al Senado para realizar la declaratoria constitucional correspondiente, antes de ser enviado para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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