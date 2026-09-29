Senado Aprueba Reforma de Nacionalidad Única para Presidente, Gobernadores y Jefe de Gobierno

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución en materia de nacionalidad única.
La modificación establece que quienes aspiren a registrarse como candidatos a la Presidencia de la República, gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán tener exclusivamente la nacionalidad mexicana.
En caso de contar con otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de registrarse como candidatos. La reforma también establece que no podrán utilizar pasaportes extranjeros ni ejercer derechos políticos derivados de otras nacionalidades.
La aprobación ocurrió después de un debate en el pleno del Senado. Morena y sus aliados defendieron la propuesta al retomar el argumento de la presidenta Claudia Sheinbaum de que quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo nacional o estatal deben tener lealtad a México.
Senadores de oposición argumentaron que la reforma afecta los derechos políticos de los mexicanos migrantes, particularmente su derecho a votar y ser votados, y señalaron que la modificación restringe derechos en lugar de ampliarlos.
El senador Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió el dictamen y sostuvo que la reforma busca evitar posibles deslealtades hacia México. También mencionó los casos de los presidentes de Colombia y Ecuador con doble nacionalidad como situaciones que, de acuerdo con su argumento, no deberían repetirse en México.
Los 86 votos a favor permitieron alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar una reforma constitucional. Tras la votación, la Mesa Directiva del Senado turnó el proyecto a los congresos de las entidades federativas y de la Ciudad de México.
Para continuar con el proceso de reforma constitucional, deberá ser aprobada por al menos 17 congresos estatales.
Posteriormente, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados y al Senado para realizar la declaratoria constitucional correspondiente, antes de ser enviado para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.