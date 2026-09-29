Política

Senado Aprueba Reforma de Nacionalidad Única para Presidente, Gobernadores y Jefe de Gobierno

El pleno avaló la reforma constitucional para exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a cargos ejecutivos

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Reforma constitucional: candidatos a la Presidencia y gubernaturas deberán renunciar a su nacionalidad extranjera.

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