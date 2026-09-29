Educación

CURP Certificada, CCT y Conceptos Clave para Registro de Becas Bienestar en Septiembre 2026

Este miércoles cierra el registro para estudiantes de educación media superior y licenciatura para los distintos apoyos económicos que otorga el Gobierno de México

Estudiantes beneficiarios de Becas Bienestar 2026. Conceptos Clave para hacer registro a los apoyos educativos.Este 30 de septiembre cierra la convocatoria a las Becas Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra y Escribiendo el Futuro. Foto: Cuartoscuro.

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