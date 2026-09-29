CURP Certificada, CCT y Conceptos Clave para Registro de Becas Bienestar en Septiembre 2026

La fecha límite para aplicar a la Beca Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro se acerca, y si aún no has completado tu registro, conoce cuáles son los conceptos clave que debes tener en cuenta al momento de hacer tu solicitud a estos Apoyos Bienestar del Gobierno de México.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) detalló qué son y cómo funcionan algunos de los requisitos qué piden a los aspirantes a los distintos apoyos económicos, tales como la CURP Certificada y la CCT.

Si bien en las asambleas informativas de las Becas Bienestar dieron a conocer el paso a paso para aplicar a la beca que te interesa, debes saber que este miércoles 30 de septiembre es el último día para completar el registro.

¿Qué piden para hacer el registro a la Beca Bienestar en 2026?

Los estudiantes de educación media superior y licenciatura que deseen aplicar a alguna de las Becas Bienestar en septiembre 2026, deben reunir los siguientes requisitos:

CURP Certificada:

Se trata de la Clave Única de Registro a la Población que ha sido cotejada y vinculada con el acta de nacimiento que se encuentra en el registro civil. Incluye la leyenda "CURP Certificada".

CCT (Clave del Centro de Trabajo):

Es el código único con el que la SEP identifica a cada escuela, sirve para confirmar en qué plantel está inscrito el alumno al momento de solicitar la beca.

Escuela Prioritaria Susceptible de Atención:

Es la forma en la que la CNBB clasifica las escuelas, dependiendo del lugar donde se encuentran. Y para que consultas si la tuya está considerada en la lista, en una nota previa te dimos a conocer el paso a paso para verificar si tu escuela es de atención prioritaria.

Llave MX

Es una cuenta que contiene información básica sobre una persona, con la que puedes hacer todo tipo de trámites gubernamentales, tales como solicitar una Beca Bienestar.

Comprobante de registro

Este documento comprueba que finalizaste tu solicitud a la beca, y te ofrece un folio con el que puedes dar seguimiento a tu registro al Apoyo Bienestar.

Folio

Es el número con el que podrás dar seguimiento a la solicitud de tu Beca: Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra o Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Cómo saber cuál es la CCT de mi escuela?

Si en los documentos oficiales de tu escuela no viene el dato de la Clave del Centro de Trabajo, puedes consultar vía internet a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

Sólo es necesario que sigas los siguientes pasos:

Entra a la plataforma oficial de consulta de escuelas - SIGED.

Escribe el nombre de la escuela que buscas.

Selecciona el estado, municipio o localidad donde se ubica.

Elige el nivel educativo y turno.

En el apartado de "sostenimiento", elige entre pública o privada.

Da clic en el botón "buscar" para que te arroje el resultado con la clave CCT correspondiente.

¿Qué sigue tras completar registro a las Becas Bienestar en septiembre 2026?

Tras cerrar este periodo de inscripción a los apoyos económicos, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció que será a finales de octubre cuando se puedan conocer los resultados.

Para consultar el veredicto sólo debes entrar a la página: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio y colocar el folio que viene en tu comprobante de solicitud.