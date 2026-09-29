Retiran 70 Toneladas de Envases de Plaguicidas en San Quintín y Mexicali, BC

Un total de 70 toneladas de recipientes y envases vacíos de agroquímicos fueron retiradas durante la Segunda Jornada Gratuita de Recolección, esto con el objetivo de disminuir la contaminación de Baja California.

De acuerdo con cifras emitidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la mayor concentración de recolección se logró en San Quintín, donde se retiraron 60 toneladas de desechos agrícolas, mientras que en el municipio de Mexicali se sumaron las 10 toneladas restantes.

La dependencia estatal advirtió que este tipo de recipientes suelen conservar residuos tóxicos de plaguicidas, por lo que su abandono o disposición inadecuada genera un peligro directo para los suelos, el agua y de los ecosistemas en la región.

Con el objetivo de mitigar estos riesgos , las autoridades promueven el protocolo “Lava, Perfora y Entrega”, una práctica que facilita el manejo seguro de los envases vacíos antes de depositar los materiales en los centros de acopio autorizados.