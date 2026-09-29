Medio Ambiente

Retiran 70 Toneladas de Envases de Plaguicidas en San Quintín y Mexicali, BC

Autoridades impulsan una estrategia entre agricultores para garantizar la eliminación segura de recipientes con residuos tòxicos

Retiran 70 Toneladas de Envases de Plaguicidas en San Quintín y Mexicali, BCRetiran 70 Toneladas de Envases de Plaguicidas en San Quintín y Mexicali, BC | Foto: N+

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