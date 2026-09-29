Exsecretaria de Seguridad Nacional de EUA, Kristi Noem, Solicita el Divorcio Tras Polémica

Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos y exgobernadora de Dakota del Sur, solicitó el divorcio de su esposo, Bryon Noem, después de 34 años de matrimonio, de acuerdo con documentos judiciales del estado.

El expediente corresponde al condado de Hamlin y señala como motivo de la separación 'diferencias irreconciliables'.

Aunque diversos reportes indicaron que la demanda fue presentada el lunes 28 de septiembre de 2026, documentos revisados por medios estadounidenses señalan que el expediente fue presentado originalmente el 6 de abril y se hizo público hasta el 28 de septiembre.

Kristi y Bryon Noem se casaron el 23 de mayo de 1992 y tienen tres hijos adultos: Kassidy, Kennedy y Booker, según información de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos.

La separación ocurre meses después de que Bryon Noem fuera mencionado en una investigación publicada por Daily Mail sobre su presunta participación en foros y chats relacionados con contenido fetichista.

El medio británico publicó fotografías y mensajes que, según su investigación, mostraban a Bryon Noem supuestamente utilizando ropa femenina y participando en conversaciones relacionadas con prácticas de fetichismo.

Después de esas publicaciones, un representante de Kristi Noem declaró que ella había quedado “devastada”, que la familia había sido tomada por sorpresa y solicitó privacidad.

Sin embargo, los documentos de divorcio no atribuyen la separación a esos reportes. El motivo señalado oficialmente en el expediente son las 'diferencias irreconciliables'.

Bryon Noem creció en el condado de Hamlin, Dakota del Sur, y estudió Finanzas Empresariales en Northern State University.

Antes de dedicarse al sector de los seguros, trabajó como entrenador de basquetbol y en la granja familiar. Posteriormente adquirió la división de seguros de un banco y estableció su propia agencia.

Durante el periodo en que Kristi Noem fue gobernadora de Dakota del Sur, Bryon ejerció como First Gentleman del estado.

Kristi Noem fue gobernadora de Dakota del Sur antes de incorporarse al gobierno del presidente Donald Trump como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La Casa Blanca la removió del cargo en marzo de 2026 y posteriormente fue designada para trabajar como enviada especial en una iniciativa de seguridad del gobierno estadounidense.

Hasta el momento, no se ha dado una declaración pública de Kristi Noem sobre los detalles del proceso de divorcio.

PT