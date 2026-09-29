Internacional

Exsecretaria de Seguridad Nacional de EUA, Kristi Noem, Solicita el Divorcio Tras Polémica

La también exgobernadora de Dakota del Sur estuvo casada más de 30 años con Bryon Noem

Kristi NoemKristi Noem fue gobernadora de Dakota del Sur y secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EUA. Foto: X @KristiNoem

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Exgobernadora Kristi Noem se divorcia tras 34 años. Documentos citan 'diferencias irreconciliables'.

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