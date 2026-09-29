Descubren Especie de Pingüino: Estas Son Sus Características

Después de más de un siglo sin identificar más especies de pingüinos, un equipo internacional de científicos logró distinguir un nuevo linaje mediante el análisis genético de poblaciones papúa, también conocidos como gentoo.

La investigación, publicada en la revista Communications Biology, encontró que los pingüinos que hasta ahora eran considerados una sola especie corresponden en realidad a cuatro grupos con diferencias genéticas suficientes para ser reconocidos como especies independientes.

Entre los hallazgos señala a una población localizada en las islas Kerguelen, un remoto archipiélago del océano Índico situado a cerca de 3 mil kilómetros de cualquier territorio habitado.

Determinaron que estos ejemplares pertenecen a una especie que no había sido reconocida formalmente, se trata de los Pygoscelis kerguelensis, denominada pingüino gentoo del sureste.

A diferencia de otras especies, las diferencias físicas entre estos pingüinos y otros ejemplares de gentoo son poco evidentes. Sin embargo, el análisis de su material genético mostró una separación clara, por lo que los científicos la consideran una especie críptica.

Para establecer la nueva clasificación, el equipo internacional realizó un análisis genómico de 64 pingüinos procedentes de 10 colonias de reproducción.

Los científicos también estudiaron características físicas y de comportamiento, incluidas las vocalizaciones, para comparar las distintas poblaciones. Los resultados permitieron determinar que tres grupos que anteriormente eran considerados subespecies presentan diferencias genéticas suficientes para ser reconocidos como especies completas.

Con la nueva clasificación, el grupo de pingüinos gentoo queda integrado por cuatro especies. Una de ellas es Pygoscelis kerguelensis, identificada en las islas Kerguelen.

Otra es el pingüino gentoo del sur, Pygoscelis ellsworthi, que es la única de las cuatro especies que habita en la Antártida.

FBPT