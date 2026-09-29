Medio Ambiente

Descubren Especie de Pingüino: Estas Son Sus Características

El hallazgo cambia la clasificación y revela una diversidad genética que permanecía oculta entre poblaciones de la Antártida

"Alex", pingüino gentoo"Alex", el pingüino gentoo que nació en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+