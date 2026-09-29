Deportes

Técnico de Perú Elogia a Gilberto Mora y Asegura que Tendrán Mucho Cuidado

México y Perú se enfrentan en duelo amistoso, el segundo de Rafa Márquez como entrenador tricolor

Gilberto Mora anotó el gol del empate ante Colombia, el pasado 26 de septiembre en duelo amistoso.Gilberto Mora anotó el gol del empate ante Colombia, el pasado 26 de septiembre en duelo amistoso. Foto: Selección Nacional de México

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