Técnico de Perú Elogia a Gilberto Mora y Asegura que Tendrán Mucho Cuidado

Horas antes del partido México vs Perú, el entrenador Mano Menezes dejó en claro que conoce a la Selección Mexicana y a sus jugadores. Y no sólo eso, se dio tiempo para destacar el nivel de Gilberto Mora, que es una de sus preocupaciones en este compromiso.

“Gilberto Mora está demostrando que es un gran talento del futbol mexicano", dijo el técnico brasileño Menezes, quien es el timonel del combinado peruano. Y aseguró que "vamos a tener cuidado con él”.

A “Morita” ya lo conocía desde el Mundial 2026, aseguró: “Yo estuve en la inauguración del Mundial cuando México jugó contra Sudáfrica. Y noté el cuidado que Javier Aguirre tuvo para no colocarlo desde el inicio, porque que es un momento difícil, pese a ser un gran talento”.

Como se recordará, en el duelo contra Sudáfrica, Mora entró de cambio hasta el minuto 66 en lugar de Álvaro Fidalgo, cuando el partido apenas iba 1-0 a favor de los mexicanos. Poco después del ingreso de “Morita”, llegó el 2-0 definitivo por parte de Raúl Jiménez.

Mano Menezes celebró el buen nivel de Gil Mora, que el sábado marcó el gol del empate, 1-1, ante Colombia en duelo amistoso: “Lo vemos con gusto, porque el futbol necesita que nuevos jugadores de esta calidad aparezcan”.

Pero es por eso principalmente que el estratega de los incas pondrá especial cuidado en la joya del futbol mexicano: “Mañana vamos a compartir la cancha con él con todo cuidado, para no dejar que sobresalga en el partido”.

La selección de Perú, que dirige el brasileño Mano Menezes, buscará mostrar una mejor cara luego de que el fin de semana perdió por goleada ante Estados Unidos. El 4-1 dejó ver sus carencias a la defensiva, algo que podría aprovechar México ya que en teoría es mejor que el equipo de las barras y las estrellas.

El partido México vs Perú se llevará a cabo este martes 29 de octubre a las 19:00 horas en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Menezes debe hacer ajustes tácticos luego de lo visto ante los estadounidenses. Perú arrancó bien y el primer tiempo acabó empatado 1-1. La debacle llegó en la segunda parte, ya que los cambios no funcionaron y el equipo sudamericano se fue abajo.

Para el duelo contra México, el técnico apelará a un mejor desempeño de sus hombres fuertes, entre ellos Yoshimar Yotún, Jhonny Vidales, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.

México y Perú no se ven las caras desde el 2022, cuando se enfrentaron en un partido amistoso jugado en Pasadena, California. En los últimos diez duelos entre ambos, el equipo Tricolor lleva un balance positivo: 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Con información de N+