Mariachi Interpreta Por Primera Vez Himno de EUA en Juego de Bears vs Eagles de la NFL

Un grupo de mariachi mexicano interpretó el himno nacional de Estados Unidos previo al partido entre Philadelphia Eagles y Chicago Bears, disputado este lunes 28 de septiembre de 2026 en el Soldier Field de Chicago.

La presentación estuvo a cargo de la agrupación mexicano-estadounidense 'Mariachi Herencia de México', originaria de Chicago y nominada en dos ocasiones al Latin Grammy.

Esta es la primera ocasión en que una agrupación de mariachi interpretó el himno nacional estadounidense en el Soldier Field.

La participación del mariachi había sido anunciada previamente por los Chicago Bears como parte de 'Vamos Bears', una jornada dedicada a reconocer la influencia de la comunidad latina en Chicago y su relación con el equipo.

Además de la interpretación del himno, los Bears prepararon una presentación especial de medio tiempo dedicada a la historia y la influencia de la música latina en Chicago.

El programa también incluyó actividades para los aficionados y un reconocimiento a dos estudiantes de preparatoria de la zona, quienes participaron como capitanes honorarios durante el volado previo al encuentro.

El encuentro entre Philadelphia Eagles y Chicago Bears corresponde a la Semana 3 de la temporada 2026 de la NFL y se disputó en el Soldier Field de Chicago.

PT