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Mariachi Interpreta Por Primera Vez Himno de EUA en Juego de Bears vs Eagles de la NFL

El acto formó parte de las actividades organizadas con motivo del Mes de la Herencia Latina

Philadelphia Eagles y Chicago Bears en el Soldier FieldEsta fue la primera ocasión en que una agrupación de mariachi interpretó el himno nacional estadounidense en el Soldier Field. Foto: Patrick Gorski | Imagn Images

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El himno de EUA suena a ritmo de mariachi en el Soldier Field. 'Mariachi Herencia de México' marca un hito en el fútbol americano, celebrando la influencia latina en Chicago.

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