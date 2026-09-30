Política

Senado Aprueba las Reformas a la Ley de Inversión Extranjera

Marina, Defensa y Seguridad tendrán voz y voto en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

Senado Aprueba las Reformas a la Ley de Inversión ExtranjeraPleno del Senado de la República. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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