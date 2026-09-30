Senado Aprueba las Reformas a la Ley de Inversión Extranjera

El Senado de la República aprobó este miércoles, en lo general —el dictamen en conjunto— y en lo particular, las reformas a la Ley de Inversión Extranjera en materia de integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

El objetivo es garantizar la protección irrestricta de la seguridad nacional y la soberanía en el ingreso a México de capitales procedentes de otros países.

La reforma incorpora con voz y voto a los secretarios de Marina, de la Defensa y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al titular de la Agencia de Transformación Digital, a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

También suma, con voz pero sin voto, como invitados permanentes, a los titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El Senado informó que el dictamen se aprobó en lo general y en los artículos no reservados con 65 votos a favor y 30 en contra. En lo particular y en los artículos reservados —los que los legisladores apartaron para discutirlos por separado— la votación fue de 65 a favor y 28 en contra.

Con información de N+.

CT