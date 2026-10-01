Se Incendia Pipa con 12 Toneladas de Aceite en San Miguel Zapotitlán, Sinaloa

Una pipa que transportaba aceite se incendió durante la tarde de este miércoles sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

El siniestro ocurrió junto al arco de bienvenida a la sindicatura y a escasos metros de una gasolinera, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información el conductor logró detener el tractocamión y desprender la pipa antes de que las llamas avanzaran, para posteriormente colocar la cisterna unos metros adelante.

La pipa quedó prácticamente consumida por el fuego. No se reportaron personas lesionadas, incluido el operador de la unidad.

Tras controlar el incendio y realizar las labores correspondientes, la circulación por la carretera México 15 fue restablecida con normalidad. Los daños materiales fueron considerados importantes.