Accidentes

Se Incendia Pipa con 12 Toneladas de Aceite en San Miguel Zapotitlán, Sinaloa

El siniestro ocurrió esta tarde a escasos metros de una gasolinera

Se Incendia Pipa con 12 Toneladas de Aceite en San Miguel Zapotitlán en SinaloaSe Incendia Pipa con 12 Toneladas de Aceite. Foto: Marcos Enrique López Ramírez

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