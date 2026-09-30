Fiscalía de Durango Sentencia a Dos Hombres por Feminicidio de Dayana Yamil

La Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo sentencia condenatoria contra Jesús Arturo y Juan Antonio por su responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de Dayana Yamil Favela, de 34 años de edad.

El 11 de enero de 2023, Dayana se reunió con Ángel Alonso, con quien mantenía una relación sentimental. Posteriormente, fue reportada como desaparecida en Gómez Palacio, por lo que la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.

Como resultado de las indagatorias, las autoridades localizaron a Dayana sin vida en los límites de los ejidos Buena Vista y El Porvenir, pertenecientes al municipio de Francisco I. Madero. La investigación permitió establecer la participación de los involucrados en los hechos.

En enero de 2023, familiares y amigos despidieron con globos blancos a Dayana Yamil Favela Quiñones,

En septiembre de 2025, Ángel Alonso fue sentenciado a 54 años y 3 meses de prisión por el feminicidio. Posteriormente, el 7 de octubre de ese mismo año, Juan Antonio recibió una sentencia de 45 años de prisión por su participación en el delito en calidad de cómplice.

Por su parte, Jesús Arturo fue sentenciado a 4 años de prisión por el delito de encubrimiento. Durante esta semana, la autoridad judicial confirmó las sentencias correspondientes dentro del caso.