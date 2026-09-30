Seguridad

Fiscalía de Durango Sentencia a Dos Hombres por Feminicidio de Dayana Yamil

La mujer fue localizada sin vida en los límites de los ejidos Buena Vista y el Porvenir, perteneciente al municipio de Francisco I. Madero

Fiscalía de Durango Sentencia a Dos Hombres por Feminicidio de Dayana YamilJuan Antonio fue sentenciado por su participación en calidad de cómplice. Foto: FGED

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