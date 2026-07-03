Rescatan a 53 Animales en Ciudad Juárez Tras Cateos por Maltrato Animal en Junio 2026

La Fiscalía Zona Norte informó que durante junio realizó 12 cateos por maltrato animal en Ciudad Juárez, logrando rescatar 53 animales.

más de 50 animales fueron rescatadosFoto: FGE

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En junio, 53 animales fueron rescatados de maltrato en Ciudad Juárez. La Fiscalía exhorta a denunciar casos para seguir protegiendo a los más vulnerables.

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