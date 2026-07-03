Rescatan a 53 Animales en Ciudad Juárez Tras Cateos por Maltrato Animal en Junio 2026

La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que durante el mes de junio se realizaron 12 órdenes de cateo en distintos puntos de Ciudad Juárez como parte de investigaciones relacionadas con casos de maltrato animal.

Derivado de estas intervenciones, las autoridades lograron rescatar a 53 animales que presuntamente se encontraban en condiciones de abandono o maltrato.

De acuerdo con la información oficial, en diferentes colonias de la ciudad fueron asegurados 50 perros, tanto hembras como machos, de diversas razas, además de tres felinos.

Los animales rescatados quedaron bajo resguardo del personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, instancia encargada de brindar atención y seguimiento a los casos.

Fiscalía pide denunciar casos de maltrato animal

La autoridad ministerial exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación relacionada con maltrato animal para permitir la intervención de las corporaciones correspondientes.

Las denuncias pueden realizarse a través del número de emergencias 911, mediante el sistema de denuncia anónima 089 o directamente en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Autoridades reiteraron el llamado a la población para fomentar la cultura de la denuncia y contribuir a la protección de animales en situación de riesgo.