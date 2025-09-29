Tren México-Toluca: Sheinbaum Revela Cuándo Operará El Insurgente Hasta el Metro Observatorio

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reveló cuándo operará el Tren El Insurgente México-Toluca hasta la estación del Metro Observatorio, en Ciudad de México (CDMX), luego de 11 años de obras.

Cabe destacar que el Tren El Insurgente ya opera en las siguientes estaciones:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

En la conferencia mañanera de hoy, 29 de septiembre de 2025, Sheinbaum Pardo dijo que en el periodo de pruebas del tramo Zinacantepec a Observatorio, el Tren El Insurgente ya corrió hasta la zona del Metro Observatorio de la Línea 1, la rosa, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La mandataria detalló que “se siguen haciendo pruebas, son alrededor de un mes, por lo menos, de pruebas; son pruebas electromecánicas, de funcionamiento”, antes de que El Insurgente entre en funcionamiento en el tramo que llega a Observatorio.

Noticia relacionada: Tren Insurgente: Así Es el Parque Lineal Kilométrico que Estará Debajo de sus Vías

¿Cuándo operará el Tren El Insurgente hasta Observatorio?

Sheinbaum Pardo detalló que será hasta los últimos días de diciembre de 2025 y los primeros de enero de 2026 cuando ya opere hasta Observatorio el Tren El Insurgente, para completar así su funcionamiento de Toluca, Estado de México, hasta la zona poniente de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la obra civil del Tren México-Toluca lleva un 98% de avance.

La dependencia detalló que el tramo Zinacantepec-Observatorio tiene una longitud de 58 kilómetros y transportará a 230 mil pasajeros diariamente de forma segura, rápida y cómoda, entre el poniente de CDMX y la capital de Estado de México.

En tanto, la estación Observatorio sigue en obra, con la instalación de la cubierta, así como con los equipos electromecánicos, eléctricos e hidrosanitarios, que incluyen el desazolve de la Presa Tacubaya.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT