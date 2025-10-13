Suspenden Adopciones de Gatos en Ciudad Juárez por Riesgos Asociados a Halloween

Los gatos negros han sido históricamente asociados con la brujería y la mala suerte, lo que ha provocado adopciones irresponsables durante la temporada de Halloween, en algunos casos vinculadas a rituales o prácticas supersticiosas.

Ante esta situación, la Dirección de Atención y Bienestar Animal de Ciudad Juárez decidió suspender temporalmente las adopciones de gatos durante todo el mes de octubre como una medida preventiva para evitar posibles riesgos.

Aumento Inusual en Solicitudes de Adopción

La titular de la dependencia, Alma Arredondo, explicó que la decisión se basa en patrones observados en años anteriores, cuando se registró un incremento inusual en solicitudes de adopción de felinos, particularmente a través de redes sociales.

En redes sociales, para estas fechas, empiezan a solicitar más gatitos en adopción. Sí vimos que había gente que venía preguntando por los gatitos, había insistencia en querer adoptarlos, pero no vimos tal cual un gatito muerto o maltratado que nos indicara que fue usado para algún ritual; pero nosotros preferimos prevenir, señaló Arredondo.

La dependencia reiteró que la adopción de otros animales permanece abierta y que las actividades regulares del refugio continúan sin cambios. La suspensión de adopciones de gatos estará vigente durante todo octubre y se levantará en noviembre, una vez que hayan pasado las fechas consideradas de mayor riesgo.

Nosotros lo iniciamos el día primero de octubre, lo hicimos igual el año pasado y están suspendidas por todo el mes, nada más lo que son adopciones de gatitos, explicó la funcionaria.

