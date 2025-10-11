Trabajador Muere Ahogado en Alberca de una Terraza en Construcción en Ciudad Juárez

La tarde de este sábado 11 de octubre, un hombre fue localizado sin vida tras ahogarse en una alberca dentro de una terraza en construcción ubicada en el cruce de las calles Zinc y Mariano Samaniego, en la colonia Arroyo Colorado.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, quien se encontraba a cargo de la obra, estaba presuntamente en estado de ebriedad cuando sufrió una caída. Tras el impacto, terminó dentro de la alberca del lugar, donde murió ahogado.

El cuerpo fue localizado por los ayudantes de la obra, quienes tras varios minutos sin ver al hombre ingresaron al inmueble, ya que se encontraban trabajando en el exterior.

Al sitio llegaron elementos de diversas autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes, así como para realizar el levantamiento del cuerpo y practicar la necropsia de ley.

Terraza Donde Murió el Trabajador se Inauguraría Próximamente

Vecinos del sector señalaron que los trabajos en el lugar llevaban varias semanas y que la apertura del espacio estaba programada para los próximos días.

Además, personal de Protección Civil colocó un citatorio dirigido al propietario del inmueble, quien deberá comparecer ante la dependencia para aclarar las condiciones de seguridad del proyecto.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido. Se espera que las autoridades proporcionen más detalles una vez que concluyan con las investigaciones.

