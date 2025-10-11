Aseguran Explosivo y Camioneta Tras Reporte de Balacera en Guachochi, Chihuahua

Las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) atendieron un reporte de detonaciones de arma de fuego ocurrido la noche del miércoles 8 de octubre en el municipio de Guachochi, Chihuahua, así lo dieron a conocer a través de un comunicado.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes realizaron diversos recorridos de seguridad por la zona para verificar la situación. Durante los patrullajes no se localizaron indicios de un enfrentamiento armado ni personas lesionadas.

Sin embargo, al llegar a la comunidad de Rocheachi, los agentes detectaron un artefacto explosivo casero, el cual fue asegurado por personal militar especializado para su posterior destrucción. Además, en el lugar se localizó una camioneta negra modelo 2006 que presentaba múltiples impactos de arma de fuego de diferentes calibres, por lo que también fue asegurada como parte de las investigaciones.

Cámaras de Seguridad Captan Balacera en Guachochi

Días después de los hechos, comenzó a circular en redes sociales un video captado por cámaras de seguridad de una gasolinera. En las imágenes se observa a varias personas armadas y se escuchan ráfagas de disparos. Incluso, algunos individuos se resguardan detrás de las bombas despachadoras.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe relación entre el video difundido y el reporte inicial de detonaciones en el municipio serrano.

