Realizan Operativo Dentro del Cereso Estatal No. 3 en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este martes 30 de septiembre 2025 se lleva a cabo un operativo de revisión al interior del Centro de Reinserción Social número 3 (CERESO) en Ciudad Juárez, con el fin de detectar todos los artículos prohibidos dentro del penal.

El operativo inició en punto de las 6 de la mañana y, hasta el cierre de esta redacción, aún no ha concluido. Se dio a conocer que participan agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y personal de custodia penitenciaria.

Mantienen Seguridad en el Exterior del Penal

En el exterior del penal también se encuentran desplegados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con un operativo de sobrevigilancia. Hasta el momento no se ha emitido ninguna indicación sobre la suspensión de visitas. Se espera que, una vez concluido, las autoridades den a conocer lo encontrado.

Información en desarrollo.

