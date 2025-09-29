Inhabilitan por 20 Años a Extesorero de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, por Desvío de Recursos

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua dio a conocer que un exfuncionario municipal de Ignacio Zaragoza, identificado con las iniciales M. E. C. C., fue sancionado con 20 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, tras comprobarse su responsabilidad en el desvío de recursos durante el ejercicio de 2022, donde se desempeñaba como tesorero municipal.

La medida corresponde a la sanción máxima prevista en la ley, luego de que se determinara su reincidencia en faltas administrativas graves, al acumular tres sentencias previas en hechos distintos.

¿Por qué fue inhabilitado el extesorero de Ignacio Zaragoza?

De acuerdo con la investigación, el extesorero del municipio de Ignacio Zaragoza autorizó reembolsos de gastos sin la debida justificación documental, además de cubrir vuelos y viáticos para dos personas ajenas al municipio, sin respaldo oficial alguno.

Estas irregularidades fueron detectadas en la revisión de la cuenta pública 2022 y derivaron no solo en la inhabilitación, sino también en la imposición de una indemnización y sanción económica equivalente a los recursos desviados.

La ASE señaló que continuará con los procedimientos correspondientes para recuperar el dinero público y reforzar las medidas de transparencia en la administración municipal.

