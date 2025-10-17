Asesinan a Mujer en la Colonia Obrera de Ciudad Juárez; Tenía Heridas de Arma Blanca

Una mujer fue encontrada sin vida durante la madrugada de este viernes 17 de octubre, en la vía pública, en el cruce de las calles Jesús Escobar y Emiliano Zapata, de la colonia Obrera, al suroriente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con el reporte emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), los hechos fueron notificados alrededor de las 00:41 horas, cuando agentes del Distrito Centro atendieron un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una persona lesionada en la zona.

Te podría interesar: Aseguran Armas y Vehículos con Reporte de Robo en Operativo Mixto en Ojinaga, Chihuahua

Al arribar al lugar, los elementos localizaron el cuerpo de una mujer sin signos vitales, quien presentaba lesiones provocadas por arma blanca. La víctima vestía short negro, blusa semitransparente del mismo color y sandalias negras.

Cerca del cuerpo se encontraba una camioneta en color blanco sin placas, que presentaba manchas hemáticas en su exterior, por lo que fue asegurado como parte de la evidencia.

Investigan vehículo sospechoso que habría huido del lugar

De manera preliminar, testigos señalaron como presunto responsable a los ocupantes de un vehículo en color negro sin matrículas, que habría huido tras la agresión.

Agentes municipales acordonaron el área en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del homicidio.

Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Villa Esperanza en Ciudad Juárez

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente.

Historias recomendadas: