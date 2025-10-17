Martín, Hijo de Leslie G., es Entregado Tras 3 Meses de Pruebas de ADN

Luego de tres meses de haber sido extraído de su madre, quien fue asesinada en Ciudad Juárez, el pequeño Martín fue entregado este viernes 17 de octubre de 2025 en las instalaciones de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor. Finalmente se reunió con su hermanita y su abuela, tras confirmarse su parentesco mediante pruebas de ADN.

El menor había permanecido bajo el resguardo del DIF desde su nacimiento. Debido a complicaciones derivadas de su prematuridad, fue internado en el Hospital Infantil de Ciudad Juárez, pero su salud evolucionó favorablemente y pudo, por primera vez, ir a casa con su familia.

Leslie G., Madre del Pequeño Martín

Leslie G., de 20 años y originaria de León, Guanajuato, fue asesinada en Ciudad Juárez mientras tenía siete meses de embarazo. Su bebé fue extraído mediante una cesárea clandestina con el fin de comercializarlo en Estados Unidos. El cuerpo de Leslie fue encontrado enterrado de manera clandestina en el patio trasero de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Portal del Roble.

Olivia Aguirre, asesora jurídica del caso, señaló que el modus operandi de este tipo de homicidios consistía en extraer al bebé y posteriormente ofrecerlo a parejas homoparentales en Estados Unidos, por un costo aproximado de 250 mil pesos, cantidad que ya incluía el traslado del menor al vecino país.

“La Diabla”, Detenida por el Caso de Leslie G.

Actualmente, Marta Alicia, mejor conocida como “La Diabla”, se encuentra vinculada a proceso penal por los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa contra el recién nacido. Se espera que el próximo 13 de marzo de 2026 se lleve a cabo su audiencia intermedia.

