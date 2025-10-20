Se Mueve el Potencial Ciclón Sonia: Trayectoria Hoy de la Posible Tormenta por el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila el potencial ciclón Sonia en el Océano Pacífico. En N+ te compartimos su trayectoria de hoy, 20 de octubre de 2025, para que tengas precauciones.

De acuerdo con el reporte de las 6:00 horas, de la Conagua, el fenómeno climático con posibilidad de desarrollo ciclónico del 10% en 48 horas y 50% en siete días se encuentra a 465 kilómetros (km) al sur de Barra de Tonalá, en Chiapas. Su desplazamiento es hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 kilómetros por hora.

Video: Clima Hoy en México del 20 de Octubre de 2025 con Raquel Méndez: ¿Dónde Habrá Lluvias Fuertes?

Zona de #BajaPresión en el Océano #Pacífico con probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 7 días. Más detalles en el gráfico. pic.twitter.com/KGf6WW2962 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2025

¿En dónde habrá fuertes lluvias hoy?

La Comisión advirtió que el potencial ciclón junto con otros fenómenos climáticos ocasionará lluvias en los estados del sur del litoral del Pacífico mexicano, particularmente en:

Chiapas.

Veracruz.

Oaxaca.

Tabasco.

Según el SMN, las lluvias más intensas de este lunes se concentrarán en las regiones Los Tuxtlas y Olmeca, en Veracruz, así como en las zonas Selva, Fronteriza y Soconusco, en Chiapas, donde se esperan precipitaciones de 75 a 150 milímetros.

También se prevén lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en el Papaloapan veracruzano, el Istmo y la Sierra Norte de Oaxaca, y en las regiones Sierra y Chontalpa de Tabasco.



