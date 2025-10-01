Prevén Redadas en el Super Bowl LX: Advertencia de Asesor de Trump por Show de Bad Bunny en 2026

Hace unos días se confirmó que el puertorriqueño Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl LX, y ante el evento que podría atraer a miles de latinos, Corey Lewandowski lanzó un mensaje sobre posibles redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos ​(ICE, por sus siglas en inglés).

El Super Bowl LX se realizará el domingo 8 de febrero de 2026, en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California, donde se contará con Bad Bunny como espectáculo del medio tiempo.

Prevén redadas de ICE en Super Bowl 2026

Durante un conversación con Benny Johnson, de The Benny Show, Corey Lewandowski dio su opinión sobre la NFL y envió un mensaje para los migrantes que están de forma irregular en Estados Unidos.

No hay lugar al que ICE no vaya para expulsar a inmigrantes criminales; incluso el Super Bowl.

El show de medio tiempo de Bad Bunny ha generado tanto debates como altas expectativas, pues el reguetonero había descartado presentaciones en Estados Unidos; sin embargo, al anunciarse como artista para el Super Bowl 2026 el pasado 28 de septiembre enfatizó en que sería la única fecha en el país.

El concierto de Bad Bunny puede atraer a una gran cantidad de seguidores latinos, entre los que se pueden esperar personas migrantes sin estatus legal, por lo que la conversación entre Benny Johnson y Corey Lewandowski giró en torno a ese tema.

Lewandowski consideró que los partidos de la NFL se han convertido en un espectáculo "woke" y envió un mensaje a extranjeros que se encuentran en territorio estadounidense: "Si estás de manera ilegal en Estados Unidos hazte un favor y regresa a casa. Te compraremos un boleto de avión, sal del país y tendrás la oportunidad de volver de forma legal".

La presencia de ICE estará donde sea, no importa si se trata de un concierto de Bad Bunny o de Johny Smith, porque vamos a hacer a América segura, es una directriz del presidente.

"No me importa si has estado dos minutos, dos días o 20 años, te encontraremos, te deportaremos. Es lo que sucederá", finalizó el asesor de Trump.

