El ICE Estará en el Medio Tiempo del Super Bowl donde Actuará Bad Bunny, Dijo Asesor de Trump

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estará presente en el medio tiempo del Super Bowl de 2026, luego de que se diera a conocer que el show estará encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Hoy, miércoles 1 de octubre, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, apareció en el podcast de Benny Johnson The Benny Show, para lanzar esta advertencia.

"No hay ningún lugar donde puedas proporcionar un refugio seguro a las personas que están en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni ningún otro lugar", dijo Lewandowski.

La relación de Bad Bunny con Estados

Recordemos que Bad Bunny declaró que no haría una gira por Estados Unidos para promocionar su más reciente álbum Debí Tirar Más Fotos (DtMF). Al principio había dicho que era "innecesario", pero después reconoció que él y su equipo habían tomado esa decisión por temor a que hubiera redadas migratorias en los accesos a los shows.

Antes de que la NFL anunciara que Bad Bunny sería el encargado del show de medio tiempo, el artista publicó en X que después de pensarlo y platicar con su equipo había decidido hacer una sola fecha en el país vecino del norte: se refería a este espectáculo.

La ira de los simpatizantes y allegados a Trump tiene sentido si tomamos en cuenta que Bad Bunny representará a la comunidad latina en el evento deportivo más ambicioso de la primera mitad de 2026 en Estados Unidos.

Además, apoya diversas causas que, ideológicamente, chocan con las políticas de quienes ostentan el poder ahora mismo en Estados Unidos, como los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Debí Tirar Más Fotos (DtMF) ha sido calificado como el álbum más político de Bad Bunny, ya que en él aborda temas históricos y sociales de Puerto Rico, tales como los efectos de la colonización de la isla, haciendo una analogía con la historia de Hawái.

El más reciente álbum de Bad Bunny también hace una crítica a la gentrificación y al turismo masivo en Puerto Rico, enfatizando el impacto negativo que ha tenido la especulación inmobiliaria en su tierra natal.

El contexto en el queDebí Tirar Más Fotos (DtMF) fue lanzado no es una casualidad, se da luego de que Jennifer González, quien está a favor de la anexión de la isla a Estados Unidos, tomara protesta como gobernadora.

