Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta por Fuertes Aguaceros y Granizo en 7 Alcaldías

SE esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo; estás son las demarcaciones afectadas

La Alerta Amarilla está activa en siete alcaldías de la Ciudad de México. Foto: Reuters

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la tarde de este miércoles 1 de octubre de 2025 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 7 alcaldías de la capital del país. 

A partir de las 19:00 horas y hasta las 23:00 horas de este día se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo. 

Derivado de este pronóstico, la dependencia capitalina advirtió a la población sobre encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas. 

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy en CDMX?

Con corte a las 18:45 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

  • Coyoacán
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco 

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla en mi alcaldía?

Por lo anterior, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población: 

  • Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
  • Cerrar puertas y ventanas. 
  • No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. 
  • Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable. 

