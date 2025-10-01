Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta por Fuertes Aguaceros y Granizo en 7 Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la tarde de este miércoles 1 de octubre de 2025 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 7 alcaldías de la capital del país.

A partir de las 19:00 horas y hasta las 23:00 horas de este día se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo.

Derivado de este pronóstico, la dependencia capitalina advirtió a la población sobre encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy en CDMX?

Con corte a las 18:45 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

Coyoacán

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla en mi alcaldía?

Por lo anterior, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

