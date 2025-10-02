Estaciones del Metro CDMX Cerradas Hoy: Así Está el Servicio en la Línea 1 y la Línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro emitió un aviso hoy, 2 de octubre de 2025, sobre las estaciones que se encuentran cerradas en las Líneas 1 y 2, por lo que aquí en N+ te informamos en dónde no hay servicio, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

De igual manera, te informamos sobre las afectaciones registradas en las primeras horas de este jueves en la Línea 7.

¿Qué estaciones se encuentran cerradas?

A través de redes sociales, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) recordó que hay dos estaciones cerradas de las Líneas 1 y 2, las cuales permanecerán así hasta nuevo aviso:

Estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2.

Estación Pino Suárez de las Líneas 1 y 2.

Ante ello, sugirió usar la siguientes estaciones como alternativas para llegar a la zona centro de la capital mexicana:

Allende de Línea 2.

Merced de Línea 1.

San Juan de Letrán de L8.

Bellas Artes de L2 y L8.



