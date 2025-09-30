Emergencia en Metro CDMX: ¿Qué Pasó en Estación Centro Médico con Sujeto Armado?

Una situación de emergencia se presentó en el Metro CDMX hoy, 30 de septiembre de 2025; aquí te decimos lo que se sabe sobre el sujeto que ingresó con una pistola a la estación Centro México.

¿Qué pasó en el Metro Centro Médico?

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto armado habría disparado en el exterior de la estación Centro Médico, de la Línea 3 del Metro CDMX, la verde, que va de Universidad a Indios Verdes.

Usuarios de redes sociales publicaron el video de un sujeto que ingresó con una pistola a la estación Centro Médico, donde se observa al hombre, vestido con traje negro, camisa clara y una maleta negra, presuntamente discutiendo con otra persona.

Visiblemente molesto, el sujeto portaba una pistola en la mano derecha, mientras caminaba ya al interior de la estación Centro Médico.

Video: Sujeto Entra con Pistola en Mano a Estación del Metro Centro Médico

Policías detienen a sujeto armado en estación Centro Médico

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, en un comunicado, que el hombre armado fue detenido por policías de la Ciudad de México.

La SSC detalló que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro habían reportado disparos en la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3, en la colonia Roma Sur, por lo que los policías acudieron al lugar de la emergencia.

La dependencia explicó que una persona denunció que había enfrentado una discusión con un sujeto en la escalera de la estación Centro Médico, por lo que sacó una pistola y disparó hacia el suelo.

Luego de una revisión de seguridad, al sujeto, de 54 años de edad, le decomisaron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles, distribuidos en tres cargadores y una identificación vigente de la una dependencia federal militar.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para la realización de las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

Mapa de la estación Centro Médico del Metro CDMX

