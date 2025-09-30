La noche del 29 de septiembre de 2025, en la exclusiva zona de Polanco, Ciudad de México (CDMX), hombres armados asesinaron a balazos a Miguel de la Mora, estilista de creadores de contenido y celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os.

De acuerdo con autoridades capitalinas, De la Mora fue víctima de un ataque directo afuera de su salón de belleza "Micky Hair" ubicado en la calle Moliere, casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, muy cerca de embajada de España.

En N+ te informamos quién era el estilista de celebridades, así como el informe de las autoridades sobre su asesinato en una zona de la capital mexicana donde se encuentran residencias, locales de marcas de lujo, plazas comerciales y también corporativos y museos.

Video: Balacera en Polanco Hoy: Muere Una persona en Aparente Ataque Directo en la CDMX

El asesinato de Miguel de la Mora

Anoche, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que un hombre de 28 años de edad fue víctima de una agresión directa con disparos de arma de fuego en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

En una tarjeta informativa, la corporación policiaca detalló que los probables homicidas de Miguel de la Mora huyeron en una motocicleta.

Por ello, la SSC y la Fiscalía General de Justicia capitalina iniciaron las investigaciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, para dar con los agresores.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, dijo por su parte que el homicidio en Masaryk fue un ataque directo y no un asalto. En un mensaje en redes sociales, se dijo atento al caso y en trabajos coordinados para localizar y detener a los responsables.

¿Quién era Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora era propietario del salón de belleza “Micky Hair” con sucursales en Polanco, Ciudad de México, y en Guadalajara, Jalisco.

En dichos salones, el estilista con 12 años de experiencia atendió a diversas personalidades: cantantes, actrices y creadores de contenido, entre ellos Ángela Aguilar, con quien apareció en videos y fotografías publicadas en redes sociales como Instagram.

El joven además compartió imágenes de su trabajo con Kenia Os, la modelo María Fernanda Beltrán Figueroa y las creadoras de contenido Priscila Escoto y Regina Peredo, entre otras.

En su cuenta de Instagram, Micky, como se presentaba, alcanzó una comunidad de más de 173 mil seguidores.

El estilista destacó en su trabajo de belleza, cosmética y cuidado personal, y en millones de comentarios los usuarios compartieron sus testimonios y celebraron la calidad del trabajo de Micky.

Ayer, Miguel de la Mora compartió una serie de historias en Instagram para invitar a su dinámica con Priscila Escoto para regalar extensiones brasileñas e incluso viáticos para las ganadoras de otras partes del país.

En otras historias y videos, el estilista compartió cómo es el salón de belleza y las obras de arte con las que cuenta, y que también tenía a la venta.

Con información de N+.

